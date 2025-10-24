Este fin de semana puede definirse el Clausura o la Anual

19:30 - Defensor Sporting vs MC Torque
- Estadio Franzini
- Hernán Heras - Diego Dunajec (VAR)
Sábado 25 de octubre
13:30 - Juventud vs Plaza Colonia
- Parque Artigas
- Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)
16:00 - Cerro vs Peñarol
- Estadio Luis Tróccoli
- Javier Burgos - Leodan González (VAR)
18:30 - Cerro Largo vs Racing
- Estadio Ubilla De Melo
- Andrés Matonte - Christian Ferreyra (VAR)
Domingo 26 de octubre
13:30 - Danubio vs River Plate
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Eduardo Varela - Yimmy Álvarez (VAR)
16:00 - Liverpool vs Progreso
- Estadio Belvedere
- Leodan González - Andrés Cunha (VAR)
18:30 - Wanderers vs Nacional
- Parque Viera
- Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)
21:00 - Miramar Misiones vs Boston River
- Parque Palermo
- Javier Feres - Jonathan Fuentes (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 29
- Nacional - 24
- Defensor Sporting - 22
- Boston River - 21
- MC Torque - 21
- Liverpool - 21
- Cerro - 19
- Cerro Largo - 18
- Progreso - 17
- Danubio - 15
- Racing - 13
- Juventud de Las Piedras - 12
- Miramar Misiones - 12
- River Plate - 7
- Wanderers -5
- Plaza Colonia - 5
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 76
- Peñarol - 72
- Liverpool - 62
- Defensor Sporting - 60
- Juventud de Las Piedras - 57
- Boston River - 50
- Racing - 49
- MC Torque - 43
- Cerro Largo - 42
- Cerro - 41
- Progreso - 38
- Danubio - 37
- Plaza Colonia - 32
- Wanderers - 29
- Miramar Misiones - 28
- River Plate - 22
Descenso: River Plate 0.873 (D), Plaza Colonia 0.941, Miramar Misiones 0.958, Wanderers 1.085, Progreso 1.099, Cerro 1.127.