Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo | Peñarol

Mucho en juego

Este fin de semana puede definirse el Clausura o la Anual

Desde las 19:30 de este viernes, estará comenzando la antepenúltima fecha del Clausura, cuando Defensor Sporting reciba en el Franzini a MC Torque.

 Foto: Campeonato Uruguayo
Fin de semana que puede ser clave para el Clausura o la Anual, ya que se puede conocer al campeón de una de las dos tablas. Nacional si gana, y Peñarol pierde, el tricolor se quedaría con la Anual, mientras que si Peñarol gana y Nacional no lo hace, el carbonero aseguraría el Clausura.

La actividad va a comenzar este viernes con el gran partido entre Defensor Sporting y MC Torque. Además, Plaza Colonia visita a Juventud de Las Piedras y Miramar Misiones recibe a Boston River, ambos equipos muy comprometidos con la tabla del descenso.

Viernes 24 de octubre

19:30 - Defensor Sporting vs MC Torque

  • Estadio Franzini
  • Hernán Heras - Diego Dunajec (VAR)

Sábado 25 de octubre

13:30 - Juventud vs Plaza Colonia

  • Parque Artigas
  • Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)

16:00 - Cerro vs Peñarol

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Javier Burgos - Leodan González (VAR)

18:30 - Cerro Largo vs Racing

  • Estadio Ubilla De Melo
  • Andrés Matonte - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 26 de octubre

13:30 - Danubio vs River Plate

  • Estadio Jardines Del Hipódromo
  • Eduardo Varela - Yimmy Álvarez (VAR)

16:00 - Liverpool vs Progreso

  • Estadio Belvedere
  • Leodan González - Andrés Cunha (VAR)

18:30 - Wanderers vs Nacional

  • Parque Viera
  • Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)

21:00 - Miramar Misiones vs Boston River

  • Parque Palermo
  • Javier Feres - Jonathan Fuentes (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 29
  2. Nacional - 24
  3. Defensor Sporting - 22
  4. Boston River - 21
  5. MC Torque - 21
  6. Liverpool - 21
  7. Cerro - 19
  8. Cerro Largo - 18
  9. Progreso - 17
  10. Danubio - 15
  11. Racing - 13
  12. Juventud de Las Piedras - 12
  13. Miramar Misiones - 12
  14. River Plate - 7
  15. Wanderers -5
  16. Plaza Colonia - 5

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 76
  2. Peñarol - 72
  3. Liverpool - 62
  4. Defensor Sporting - 60
  5. Juventud de Las Piedras - 57
  6. Boston River - 50
  7. Racing - 49
  8. MC Torque - 43
  9. Cerro Largo - 42
  10. Cerro - 41
  11. Progreso - 38
  12. Danubio - 37
  13. Plaza Colonia - 32
  14. Wanderers - 29
  15. Miramar Misiones - 28
  16. River Plate - 22

Descenso: River Plate 0.873 (D), Plaza Colonia 0.941, Miramar Misiones 0.958, Wanderers 1.085, Progreso 1.099, Cerro 1.127.

Temas

