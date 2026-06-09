Un estudio académico realizada en la Universidad de Reading (Inglaterra) señaló que Argentina es la selección que tiene más probabilidades de ganar el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, a partir de una simulación lograda a partir de un modelo estadístico que analizó miles de escenarios posibles para el torneo.
Uruguay en el Top 10
Estudio estadístico inglés publicó ranking de selecciones con más chances de ganar el mundial
El estudio científico de la Universidad de Reading señaló a Argentina como la principal candidata a ganar el Mundial de 2026, a partir de modelo estadístico.