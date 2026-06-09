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Deportes estudio | Mundial | ranking

Uruguay en el Top 10

Estudio estadístico inglés publicó ranking de selecciones con más chances de ganar el mundial

El estudio científico de la Universidad de Reading señaló a Argentina como la principal candidata a ganar el Mundial de 2026, a partir de modelo estadístico.

El estudio estadístico no arrojó demasiadas sorpresas sobre los candidatos a ganar el Mundial.

El estudio estadístico no arrojó demasiadas sorpresas sobre los candidatos a ganar el Mundial.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un estudio académico realizada en la Universidad de Reading (Inglaterra) señaló que Argentina es la selección que tiene más probabilidades de ganar el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, a partir de una simulación lograda a partir de un modelo estadístico que analizó miles de escenarios posibles para el torneo.

Cómo se realizó el estudio

La simulación analizó el rendimiento de las selecciones a partir de partidos internacionales disputados desde 2023 y utilizó modelos estadísticos que simulan miles de escenarios durante la Copa del Mundo 2026 para estimar las probabilidades de título.

El estudio fue realizado por el profesor James Reade y utiliza un sistema que estima la fortaleza ofensiva y defensiva de cada selección con base en partidos internacionales disputados desde enero de 2023.

El modelo contempla selecciones con distintos volúmenes de partidos en el período —desde unas 36 hasta cerca de 100— y ajusta el peso estadístico para evitar distorsiones.

El sistema va más allá de un ranking simple: para cada partido simulado, el modelo calcula los goles esperados para ambas selecciones y aplica una distribución estadística para definir el resultado.

Luego, todo el Mundial se simula de forma virtual, incluida la fase de grupos, las rondas de eliminación directa, las prórrogas y las definiciones por penales.

Este proceso se repite 10 mil veces, lo que permite estimar la probabilidad final de cada selección a lo largo del torneo.

Top 10 de la simulación

1.º Argentina

2.º Francia

3.º España

4.º Brasil

5.º Inglaterra

6.º Portugal

7.º Colombia

8.º Países Bajos

9.º Alemania

10.º Uruguay

FUENTE: RT en Español

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