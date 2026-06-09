Estudio estadístico inglés publicó ranking de selecciones con más chances de ganar el mundial

El modelo contempla selecciones con distintos volúmenes de partidos en el período —desde unas 36 hasta cerca de 100— y ajusta el peso estadístico para evitar distorsiones.

El sistema va más allá de un ranking simple: para cada partido simulado, el modelo calcula los goles esperados para ambas selecciones y aplica una distribución estadística para definir el resultado.

Luego, todo el Mundial se simula de forma virtual, incluida la fase de grupos, las rondas de eliminación directa, las prórrogas y las definiciones por penales.

Este proceso se repite 10 mil veces, lo que permite estimar la probabilidad final de cada selección a lo largo del torneo.

Top 10 de la simulación

1.º Argentina

2.º Francia

3.º España

4.º Brasil

5.º Inglaterra

6.º Portugal

7.º Colombia

8.º Países Bajos

9.º Alemania

10.º Uruguay