Fernández: "Laburé en el almacén hasta venir a Peñarol"

Sobre su juego, el futbolista fue contundente: "En el barrio aprendí a retener la pelota, de donde vengo son canchas con muchos pozos, hay que cuidar la pelota a morir. Soy de la Saladita, zona sur Avellaneda... hay mucha gente humilde, es muy hermoso. El Riquelme del ascenso es mucho. Eso es todo de la gente. Agradecerle porque es un halago muy importante. Eso exige mucho. No hablo tanto en la cancha, pero a veces hago gestos para hacerlos enojar. Alguna chicana mostrando el escudo es importantísimo", dijo Fernández.

"Decidí venir a Peñarol por la historia que tiene, el buen momento que está pasando, son decisiones que no se dudan: Llegué al equipo más grande de Uruguay. ¿Cómo no voy a querer pegar ese salto? Espero estar a la altura. Yo era un poco vago. Jugaba a la pelota en el barrio, me acostaba tarde... un amigo me llevó a una prueba en San Telmo y quedé. Fue muy loco y al otro día tuve un amistoso con Huracán y después de ahí no paré".

Sobre su trabajo fuera del fútbol, Fernández dijo "mi tía tiene un almacén y nos ayuda mucho a la familia. Me abrió las puertas para poder trabajar, ganarme el pan de cada día, le metí para adelante y eso me sumó mucho. En San Telmo no me daba para vivir del fútbol. Hasta este tiempo trabajaba también en el almacén, hasta antes de llegar acá seguía trabajando. Si me faltaba un paquete de arroz me lo llevaba, era así... no te miento".

Además, el jugador tendrá su primera expreiencia internacional: "Nunca jugué un partido internacional, si me toca el miércoles es el primero. Somos una familia numerosa. Tengo muy focalizado lo que quiero. Diego Aguirre es un señor, muy agradable. Tengo clara la espalda que tiene en Peñarol, me di cuenta".

El probable once de Peñarol

Peñarol sigue preparando el equipo para el miércoles cuando enfrente a The Strongest por Copa Libertadores de América a la hora 19:00. El probable equipo para enfrentar al conjunto del altiplano sería con Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Javier Báez y Maximiliano Silvera. Hasta el momento se vendieron 29.500 entradas para el partido entre aurinegros uruguayos y aurinegros bolivianos. Los del altiplano solo adquirieron 23 entradas.