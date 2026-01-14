Turistas paraguayos fueron los que más gastaron en Uruguay en 2025

Los visitantes uruguayos presentaron un gasto promedio de aproximadamente US$ 353.

También se detalla que el número de estadías de los paraguayos fue de 9,2 días, una cifra que está por encima de los turistas brasileños, argentinos o chilenos, y solamente fue superado por los europeos que registraron un promedio de 9,3 días.

Datos generales del turismo en Uruguay durante 2025

El ministerio informó que arribaron 3,6 millones de visitantes a Uruguay durante 2025, un incremento del 8% en relación a los datos de 2024.

Argentina se consolidó como el principal país de origen de visitantes, con 2.403.720 ingresos y un gasto total estimado en US$ 1.175 millones.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con 489.677 visitantes, cuyo gasto alcanzó aproximadamente los US$ 336 millones.

En cuanto a los mercados de larga distancia, ingresaron 130.782 estadounidense y 199.038 europeos.

El Departamento de Investigación y Estadísticas detalló que el gasto total de turistas aumentó un 16,6% en relación a 2024, es decir, 2.040 millones de dólares. El informe indica que el gasto promedio por persona se incrementó un 8,1% respecto al año anterior.