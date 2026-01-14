Turistas paraguayos fueron los que más gastaron en Uruguay en 2025

El Ministerio de Turismo compartió datos referentes a los visitantes que recibieron en ese país durante el 2025 y entre la lista nacionalidades figura que ingresaron a Uruguay un total de 65.892 paraguayos. En comparación de otros extranjeros, los turistas de Paraguay fueron los que más gastaron por persona.
Los paraguayos gastaron US$ 76.654.335 durante sus visitas
El dato apunta a que en promedio, los visitantes de Paraguay gastaron US$ 1.163, con un gasto aproximado de US$ 126 diarios.
Los siguen los visitantes europeos, con un promedio de Us$ 836; los estadounidenses, con un monto aproximado de US$ 799; los chilenos, con US$ 760; los brasileños, con US$ 731; y los argentinos, con US$ 516.
Los visitantes uruguayos presentaron un gasto promedio de aproximadamente US$ 353.
También se detalla que el número de estadías de los paraguayos fue de 9,2 días, una cifra que está por encima de los turistas brasileños, argentinos o chilenos, y solamente fue superado por los europeos que registraron un promedio de 9,3 días.
Datos generales del turismo en Uruguay durante 2025
El ministerio informó que arribaron 3,6 millones de visitantes a Uruguay durante 2025, un incremento del 8% en relación a los datos de 2024.
Argentina se consolidó como el principal país de origen de visitantes, con 2.403.720 ingresos y un gasto total estimado en US$ 1.175 millones.
En segundo lugar se ubicó Brasil, con 489.677 visitantes, cuyo gasto alcanzó aproximadamente los US$ 336 millones.
En cuanto a los mercados de larga distancia, ingresaron 130.782 estadounidense y 199.038 europeos.
El Departamento de Investigación y Estadísticas detalló que el gasto total de turistas aumentó un 16,6% en relación a 2024, es decir, 2.040 millones de dólares. El informe indica que el gasto promedio por persona se incrementó un 8,1% respecto al año anterior.