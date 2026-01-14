Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Concurso Oficial del Carnaval | Daecpu | jurado

Pese a recusación, DAECPU ratificó el jurado para el Concurso Oficial del Carnaval

El director responsable de Adam´s, Hugo Ligrone, había solicitado que Fernando Schmit fuera excluido como jurado del próximo Carnaval.

DAECPU ratificó el jurado para el Carnaval 2026.

En el lanzamiento del espectáculo de Adam´s, su director responsable, Hugo Ligrone, aseguró que fueron el “único” conjunto que recusó a un jurado. El pedido elevado a DAECPU fue para que Fernando Schmit (jurado del rubro 2, textos e interpretación), no integrara el cuerpo de jurados.

“Los que están ahí tienen que ser idóneos, tienen que saber lo que están puntuando”, explicó. Todo esto se remonta a la instancia de devoluciones del último Carnaval, en dónde a entender de Ligrone, Schmit, “me contestó cualquier cosa”.

“Hay gente que no sabe, puntúa y no sabe, no conoce Carnaval. Entonces, yo no voy a dejar que a Los Adam´s le pase gente por arriba que va a votar con el gusto porque no se vota con el gusto”, arremetió.

Sin embargo, luego de las reuniones, la comisión directiva de DAECPU resolvió no hacer caso al pedido por lo que se mantuvo a Fernando Schmidt como jurado.

El jurado para el Carnaval 2026

Para el Concurso Oficial, que estará comenzando el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano, el jurado estará presidido por Gabriela Barboza y Alfredo Leirós como alterno. Los rubros, estarán integrados de la siguiente manera.

Rubro 1 · Voces, arreglos corales y musicalidad

  • Jorge Damseaux
  • Susana Bosch
  • Alterno: Diego Berardi

Rubro 2 · Textos e interpretación

  • Fernando Schmidt
  • Mariana Gerosa
  • Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 3 · Puesta en escena y acción escénica

  • Adriana Da Silva
  • Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 4 · Coreografía y bailes

  • Fernando Imperial
  • Alterno: Juan Campo

Rubro 5 · Vestuario y maquillaje

  • Victoria Falkin
  • Alterna: Marianella Freire

