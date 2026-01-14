Pese a recusación, DAECPU ratificó el jurado para el Concurso Oficial del Carnaval

“Hay gente que no sabe, puntúa y no sabe, no conoce Carnaval. Entonces, yo no voy a dejar que a Los Adam´s le pase gente por arriba que va a votar con el gusto porque no se vota con el gusto”, arremetió.

Sin embargo, luego de las reuniones, la comisión directiva de DAECPU resolvió no hacer caso al pedido por lo que se mantuvo a Fernando Schmidt como jurado.

El jurado para el Carnaval 2026

Para el Concurso Oficial, que estará comenzando el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano, el jurado estará presidido por Gabriela Barboza y Alfredo Leirós como alterno. Los rubros, estarán integrados de la siguiente manera.

Rubro 1 · Voces, arreglos corales y musicalidad

Jorge Damseaux

Susana Bosch

Alterno: Diego Berardi

Rubro 2 · Textos e interpretación

Fernando Schmidt

Mariana Gerosa

Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 3 · Puesta en escena y acción escénica

Adriana Da Silva

Alterno: Eduardo Outerelo

Rubro 4 · Coreografía y bailes

Fernando Imperial

Alterno: Juan Campo

Rubro 5 · Vestuario y maquillaje