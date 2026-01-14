Pese a recusación, DAECPU ratificó el jurado para el Concurso Oficial del Carnaval

“Hay gente que no sabe, puntúa y no sabe, no conoce Carnaval. Entonces, yo no voy a dejar que a Los Adam´s le pase gente por arriba que va a votar con el gusto porque no se vota con el gusto”, arremetió.
Sin embargo, luego de las reuniones, la comisión directiva de DAECPU resolvió no hacer caso al pedido por lo que se mantuvo a Fernando Schmidt como jurado.
El jurado para el Carnaval 2026
Para el Concurso Oficial, que estará comenzando el lunes 26 de enero en el Teatro de Verano, el jurado estará presidido por Gabriela Barboza y Alfredo Leirós como alterno. Los rubros, estarán integrados de la siguiente manera.
Rubro 1 · Voces, arreglos corales y musicalidad
- Jorge Damseaux
- Susana Bosch
- Alterno: Diego Berardi
Rubro 2 · Textos e interpretación
- Fernando Schmidt
- Mariana Gerosa
- Alterno: Eduardo Outerelo
Rubro 3 · Puesta en escena y acción escénica
- Adriana Da Silva
- Alterno: Eduardo Outerelo
Rubro 4 · Coreografía y bailes
- Fernando Imperial
- Alterno: Juan Campo
Rubro 5 · Vestuario y maquillaje
- Victoria Falkin
- Alterna: Marianella Freire