Banca privada se declaró en conflicto en defensa del convenio colectivo

Ejes del conflicto

Según explicó José Iglesias, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, la situación tiene dos ejes centrales. “En primer lugar, el incumplimiento reiterado de lo acordado en Consejo de Salarios, y en segundo lugar, el desconocimiento permanente del diálogo y la negociación”, afirmó.

El conflicto se originó a partir del despido de un trabajador, que el sindicato califica como arbitrario y contrario a los acuerdos colectivos del sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito. AEBU constató una aplicación desviada del Régimen Disciplinario acordado.

Para AEBU, la cooperativa no considera las situaciones de vulnerabilidad de las y los trabajadores y “ha dado un uso retorcido del régimen disciplinario, buscando a través de ese mecanismo despedir a un trabajador”, señaló Iglesias. Agregó que el despido fue justificado por una supuesta falta de rendimiento, “algo que no tiene nada que ver con temas disciplinarios”.

En el MTSS

La situación fue abordada en tres instancias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En ese ámbito, el MTSS presentó dos fórmulas concretas de negociación, ambas rechazadas por el Directorio de COOPACE.

“Luego de que el Ministerio planteara dos fórmulas de negociación y que las dos fueran rechazadas por la cooperativa, es que hemos decidido entrar en conflicto”, explicó el presidente del Consejo de Sector Financiero Privado de AEBU.

“Los acuerdos están para cumplirse”, subrayó Iglesias. AEBU reafirma su histórica vocación de diálogo, pero deja en claro que no convalidará prácticas que erosionen la negociación colectiva.