Fin de semana clásico: todos los detalles de la segunda fecha que comienza esta noche

Con un partido, este viernes estará comenzando la segunda fecha del Torneo Clausura, con el clásico como gran atractivo. El partido entre Peñarol y Nacional se jugará el sábado en el Campeón del Siglo, encuentro que no podrá contar con la presencia de público.
Viernes 8 de agosto
19:00 - MC Torque vs Boston River
- Parque Viera
- Leodan González - Andrés Cunha (VAR)
Sábado 9 de agosto
11:00 - Progreso vs Cerro Largo
- Parque Paladino
- Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)
15:00 - Peñarol vs Nacional
- Estadio Campeón Del Siglo
- Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)
Domingo 10 de agosto
11:00 - Cerro vs Racing
- Estadio Tróccoli
- Hernán Heras - Jonhatan Fuentes (VAR)
13:30 - Danubio vs Juventud
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Augusto Olmos - Christian Ferreyra (VAR)
16:00 - Wanderers vs Plaza Colonia
- Parque Viera
- Leandro Lasso - Javier Feres (VAR)
18:30 - Miramar Misiones vs Liverpool
- Parque Palermo
- Esteban Ostojich - Andrés Matonte (VAR)
Lunes 11 de agosto
19:00 - Defensor Sporting vs River Plate
- Estadio Franzini
- Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)
Posiciones Clausura
- Boston River - 3
- Miramar Misiones - 3
- Cerro Largo - 3
- Peñarol - 3
- Racing - 3
- Cerro - 1
- River Plate - 1
- Danubio - 1
- Liverpool - 1
- Nacional - 0
- Progreso - 0
- Wanderers - 0
- Plaza Colonia - 0
- Juventud de Las Piedras - 0
- MC Torque - 0
- Defensor Sporting - 0
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 52
- Peñarol - 46
- Juventud de Las Piedras - 45
- Liverpool - 41
- Racing - 39
- Defensor Sporting - 38
- Boston River - 32
- Cerro Largo - 27
- Plaza Colonia - 27
- Wanderers - 24
- Danubio - 23
- Cerro - 23
- MC Torque - 22
- Progreso - 21
- Miramar Misiones - 19
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.933, MC Torque 0.957, Miramar Misiones 0.983, Progreso 1.017, Cerro 1.033.