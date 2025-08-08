Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura |

de viernes a lunes

Fin de semana clásico: todos los detalles de la segunda fecha que comienza esta noche

Con el choque entre MC Torque y Boston River, esta noche se estará poniendo en marcha la segunda fecha del Clausura con el clásico como atractivo.

Con un partido, este viernes estará comenzando la segunda fecha del Torneo Clausura, con el clásico como gran atractivo. El partido entre Peñarol y Nacional se jugará el sábado en el Campeón del Siglo, encuentro que no podrá contar con la presencia de público.

Viernes 8 de agosto

19:00 - MC Torque vs Boston River

  • Parque Viera
  • Leodan González - Andrés Cunha (VAR)

Sábado 9 de agosto

11:00 - Progreso vs Cerro Largo

  • Parque Paladino
  • Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)

15:00 - Peñarol vs Nacional

  • Estadio Campeón Del Siglo
  • Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)

Domingo 10 de agosto

11:00 - Cerro vs Racing

  • Estadio Tróccoli
  • Hernán Heras - Jonhatan Fuentes (VAR)

13:30 - Danubio vs Juventud

  • Estadio Jardines Del Hipódromo
  • Augusto Olmos - Christian Ferreyra (VAR)

16:00 - Wanderers vs Plaza Colonia

  • Parque Viera
  • Leandro Lasso - Javier Feres (VAR)

18:30 - Miramar Misiones vs Liverpool

  • Parque Palermo
  • Esteban Ostojich - Andrés Matonte (VAR)

Lunes 11 de agosto

19:00 - Defensor Sporting vs River Plate

  • Estadio Franzini
  • Mathías De Armas - Daniel Fedorczuk (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Boston River - 3
  2. Miramar Misiones - 3
  3. Cerro Largo - 3
  4. Peñarol - 3
  5. Racing - 3
  6. Cerro - 1
  7. River Plate - 1
  8. Danubio - 1
  9. Liverpool - 1
  10. Nacional - 0
  11. Progreso - 0
  12. Wanderers - 0
  13. Plaza Colonia - 0
  14. Juventud de Las Piedras - 0
  15. MC Torque - 0
  16. Defensor Sporting - 0

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 52
  2. Peñarol - 46
  3. Juventud de Las Piedras - 45
  4. Liverpool - 41
  5. Racing - 39
  6. Defensor Sporting - 38
  7. Boston River - 32
  8. Cerro Largo - 27
  9. Plaza Colonia - 27
  10. Wanderers - 24
  11. Danubio - 23
  12. Cerro - 23
  13. MC Torque - 22
  14. Progreso - 21
  15. Miramar Misiones - 19
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.933, MC Torque 0.957, Miramar Misiones 0.983, Progreso 1.017, Cerro 1.033.

