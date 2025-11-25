Gustavo Tejera dirigirá su cuarto clásico: uno oficial y dos amistosos

Este domingo se definirá el Campeonato Uruguayo, cuando Nacional reciba a Peñarol en el Gran Parque Central, encuentro que será arbitrado por Gustavo Tejera. La serie entre ambos equipos está igualada luego del 2 a 2 en el Campeón del Siglo.
El encuentro clásico comenzará a las 16:30 y Gustavo Tejera estará acompañado por Carlos Barreiro, Agustín Berisso y por Andrés Martínez como cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.
El árbitro de 37 años, que tuvo un año con partidos muy importantes por Libertadores, Sudamericana y Mundial sub 17, dirigió esta temporada a Nacional y a Peñarol en cinco ocasiones. Los tricolores obtuvieron cuatro triunfos y un empate (0-0 ante Wanderers) mientras que los carboneros ganaron dos encuentros, empataron otro y perdieron en dos ocasiones con Tejera como árbitro principal.
Gustavo Tejera y su cuarto clásico
Será el cuarto clásico para Gustavo Tejera, segundo de carácter oficial, y si bien su presente a nivel internacional es muy bueno, desde enero del 2022 que no dirige un partido entre ambos grandes.
Su primer encuentro fue por la Copa Antel 2019 en el que Peñarol ganó por 2 a 0 con goles de Agustín Canobbio y Gabriel Fernández.
Dos años más tarde, por el Apertura del 2021, arbitró el triunfo de Nacional en el Gran Parque Central por 2 a 0 gracias a los goles de Brian Ocampo y Camilo Cándido.
Su último partido fue por la Serie Río de la Plata en 2022, en dónde los carboneros se impusieron por la mínima ante los tricolores con gol de Ramón "Cachila" Arias.