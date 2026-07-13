Sindicato de la Terminal Cuenca del Plata para este lunes y mantendrá una reunión tripartita

"El sindicato concurrirá a una nueva instancia de negociación en el Ministerio manteniendo medidas de paro, pese al compromiso asumido de preservar el desarrollo de las negociaciones sin adoptar medidas que afectaran el proceso. En consecuencia, no habrá atención a camiones a partir de las 07:00 horas, sin que exista por el momento una hora prevista para el reinicio de la operativa", señala el comunicado.

Y agrega: "La normalización de las actividades dependerá de las decisiones que adopte el sindicato durante la jornada y de la eventual conformación de una guardia gremial que permita mantener determinados servicios. TCP lamenta que, una vez más, el sindicato se aparte de los compromisos asumidos, tal como ha ocurrido en distintas instancias a lo largo de este proceso. Esta conducta dificulta el desarrollo de una negociación ordenada y evidencia la falta de voluntad necesaria para alcanzar una pronta solución al conflicto".

Postura de Supra

Por su parte, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) manifestó su “profundo rechazo a la actual situación” del conflicto, la cual “no hemos buscado ni deseamos”. Desde el gremio afirman que han presentado “múltiples alternativas viables para garantizar la paz laboral en la terminal”, que “han sido sistemáticamente rechazadas por la empresa”.

El Supra sostuvo que, “en lugar de destinar sus recursos a resolver el diferendo laboral y asegurar condiciones justas”, TCP prefiere “volcar su capital económico en campañas de prensa orientadas a repetir un relato único y sesgado”.