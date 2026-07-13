Mercados reaccionan a la nueva ola de ataques de EEUU a Irán y el petróleo sube más de 3%

Teherán también acusó a Estados Unidos de haber "violado abiertamente casi todos los términos" del protocolo de acuerdo concluido en junio y provocar el "regreso de la inseguridad" al estrecho de Ormuz, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Fuerte alza de los precios del petróleo

Los precios del petróleo abrieron con una fuerte alza el lunes, tras este fin de semana marcado por ataques estadounidenses contra Irán y el anuncio de Teherán de cerrar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, referencia internacional, subía un 3,75% a 78,86 dólares hacia las 22H10 GMT, antes de la apertura de los mercados financieros en Asia. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto, escalaba un 3,65% hasta 74,02 dólares.