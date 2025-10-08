Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes pliego | derechos de televisión |

disparó con todo

Fuerte denuncia del abogado de River Plate: "Nunca me llamaron para participar del pliego"

Eduardo Bebekián, abogado de River Plate, planteó que "hay una vinculación" entre los contratos y que habría que analizar el tema de la divisibildad.

Abogado de River Plate y su ausencia en la comisión jurídica.

Abogado de River Plate y su ausencia en la comisión jurídica.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El abogado de River Plate, Eduardo Bebekián, habló con Tarde de Fútbol en dónde hizo público que no fue convocado para integrar la comisión jurídica que armó el pliego de condiciones por los derechos de televisión, pese a que el club lo había asignado.

"Más de gurí me colaba en los cumpleaños, no tenía problema. Ahora me gusta que me inviten, si no me invitan no voy a ningún lado", sostuvo en abogado respecto a su no convocatoria a las reuniones de la comisión. "Nunca hubo ningún llamado para que fuera", aseguró.

Bebekián manifestó que "no era un tema lindo" para trabajar pero que "si no se convoca, ninguna persona tiene que ir". Contó que durante el proceso se cruzó con otros abogados que trabajan en el pliego pero que evitó intercambiar detalles con ellos sobre su ausencia para "no poner en falsa escuadra a un colega o amigo, entonces prefiero no tocar esos temas".

Respecto al funcionamiento de la comisión jurídica, el abogado de River Plata aseguró que "no se quien convocaba ni quien se encargaba de organizar" el funcionamiento de las reuniones.

El pliego de condiciones

Durante la entrevista, Eduardo Bebekián dijo tener un "matiz" sobre cómo se discutió el tema de la divisibilidad de los derechos de televisión. "La discusión se encaró sobre que era más conveniente para los clubes, si partir en diferentes bloques las ofertas o hacer un bloque único. Ese punto de partido para mí es erróneo", subrayó.

Explicó que desde su mirada, que "había que ver si desde el contrato actual se desprende alguna condición que condicionara a ofrecer la licitación de forma unida o divisible", dejando de lado la discusión sobre la conveniencia porque es un tema "muy complejo y con muchas aristas".

"Corresponde hablar sobre si hay una vinculación con el contrato anterior y para mí lo hay". Puso como ejemplo que la cláusula de igualación "surge del contrato anterior" por lo que "no hay dudas" de que hay una vinculación con el contrato sobre el cuál se rige Tenfield.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar