Fuerte denuncia del abogado de River Plate: "Nunca me llamaron para participar del pliego"

Respecto al funcionamiento de la comisión jurídica, el abogado de River Plata aseguró que "no se quien convocaba ni quien se encargaba de organizar" el funcionamiento de las reuniones.

El pliego de condiciones

Durante la entrevista, Eduardo Bebekián dijo tener un "matiz" sobre cómo se discutió el tema de la divisibilidad de los derechos de televisión. "La discusión se encaró sobre que era más conveniente para los clubes, si partir en diferentes bloques las ofertas o hacer un bloque único. Ese punto de partido para mí es erróneo", subrayó.

Explicó que desde su mirada, que "había que ver si desde el contrato actual se desprende alguna condición que condicionara a ofrecer la licitación de forma unida o divisible", dejando de lado la discusión sobre la conveniencia porque es un tema "muy complejo y con muchas aristas".

"Corresponde hablar sobre si hay una vinculación con el contrato anterior y para mí lo hay". Puso como ejemplo que la cláusula de igualación "surge del contrato anterior" por lo que "no hay dudas" de que hay una vinculación con el contrato sobre el cuál se rige Tenfield.