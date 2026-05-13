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Deportes plantel |

saldando deudas

River Plate saldó deudas y plantel levantó paro: ¿cuáles son los equipos más comprometidos?

El plantel levantó el paro luego de que se les acreditara las deudas que River Plate tenía con ellos y volverán a entrenar este jueves.

River Plate pagó y plantel levantó el paro.

River Plate pagó y plantel levantó el paro.

 @SegundaAUF
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Según informó Claudio Veiga en el programa Tarde de Fútbol, pasadas las 16:00 horas de este miércoles, el dinero que reclamaban los jugadores darseneros fue acreditado por lo que se levantó el paro y regresarán a los entrenamientos pensando en el partido del próximo fin de semana.

Pero no solamente el darsenero atraviesa deudas, los otros clubes de la divisional que están sumamente complicados son Tacuarembó y Atenas de San Carlos. A su vez, en la mañana de esta jornada, Fénix saldó las deudas que tenía.

En cuanto a los clubes de la Primera División que mantienen deudas con jugadores, Wanderers y Cerro son los más comprometidos.

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