River Plate saldó deudas y plantel levantó paro: ¿cuáles son los equipos más comprometidos?

La situación de River Plate es complicada, no sólo en materia deportiva, sino que en las últimas horas trascendió que los futbolistas del plantel principal decidieron realizar un paro hasta que se les pague lo adeudado. Sin embargo, entrada la tarde, esta plata quedó deposita y retomarán los entrenamientos este jueves.
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Según informó Claudio Veiga en el programa Tarde de Fútbol, pasadas las 16:00 horas de este miércoles, el dinero que reclamaban los jugadores darseneros fue acreditado por lo que se levantó el paro y regresarán a los entrenamientos pensando en el partido del próximo fin de semana.
Pero no solamente el darsenero atraviesa deudas, los otros clubes de la divisional que están sumamente complicados son Tacuarembó y Atenas de San Carlos. A su vez, en la mañana de esta jornada, Fénix saldó las deudas que tenía.
En cuanto a los clubes de la Primera División que mantienen deudas con jugadores, Wanderers y Cerro son los más comprometidos.