Getafe juega fuerte para llevarse a una de las figuras de Peñarol

Pero la situación no es sencilla. El carbonero ya no negocia por Luciano Boggio, el volante de León Gonzalo Napoli no llegaría al carbonero y el tema de Felipe Avenatti está trancado hasta la salida del brasileño Matheus Babi. En las últimas horas se habló de la posibilidad de Damián Suárez, lo cual es prácticamente imposible ya que el jugador es titular en Botafogo que viene muy bien en el Brasileirao.