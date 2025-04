Gomensoro: "No quiero a Carrasco como DT de Nacional porque divide al club"

"Cuanto mas cerca se esta del club y mas se conoce sobre su actuación mas reproches hay y más nos divide", sostuvo el dirigente, quien remarcó que "no somos los únicos en lo que no es opción" y puso como ejemplo los casos de River Plate y Fénix que decidieron ni siquiera llamarlo.

"Carrasco es es un técnico que no esta en vigencia y en los clubes donde mas repercusión tuvo no lo consideran", reafirmó y agregó que pese a "promocionarse en todos los programas deportivos", en la cancha "no se vieron resultados".