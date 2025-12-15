Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Almada | Real Valladolid | Real Oviedo

Rumbo a Primera

Guillermo Almada deja el Real Valladolid y el presidente le salió al cruce

"No se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio”, dijo el presidente sobre el interés de Almada en llegar al Real Oviedo.

Guillermo Almada no seguirá en el Valladolid.&nbsp;

 Foto: FIFA
El entrenador uruguayo, Guillermo Almada, se vio enredado en la polémica al ser apartado por el Real Valladolid luego de mostrar interés en la propuesta del Real Oviedo para que se haga cargo de la dirección del plantel principal, que hoy lucha por la permanencia en la Primera División de España.

Almada, que hoy dirige al Valladolid en la Segunda División del fútbol español, aceptó escuchar la propuesta que le hizo llegar el Real Oviedo algo que desató el malestar en el equipo Pucela.

El fin de semana, el Valladolid cayó por 1 a 0 ante el Andorra, lo que dejó a los pucelas en la décima posición a cuatro puntos de la zona de promoción para buscar el ascenso a la máxima categoría.

En caso de aceptar la oferta del Real Oviedo, Guillermo Almada pasaría a dirigir en la Primera División pero luchará por la permanencia ya que hoy el equipo está en la penúltima posición, a cuatro puntos de la salvación.

Críticas del presidente del Valladolid

Este lunes, el presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, brindó una conferencia de prensa en dónde aclaró que Guillermo Almada fue apartado del primer equipo y que comenzaron la búsqueda de un nuevo entrenador para que sea el sucesor del uruguayo.

Solares contó que "recibimos una llamada del Oviedo para contar con los servicios de Almada. En un principio era algo inviable, pero hablamos con Almada y nos dijo que le gustaría escuchar al Oviedo".

"Esta institución está por encima de cualquier persona y, para mí, desde ese momento dejó de ser nuestro entrenador. Ya no forma parte de la institución porque el Real Valladolid no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio”, continuó.

“Guillermo Almada es un extraordinario entrenador y quería continuar con él, pero él toma sus decisiones. Hay otros muy buenos y alguno de ellos será considerado para ser el entrenador”, expresó

