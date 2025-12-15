Juvenil fue apartado de Peñarol por "no tener ADN carbonero"

Uno de los goleadores de las juveniles de Peñarol, Felipe Barrenechea, dejará de ser jugador aurinegro pese a haber marcado más de 50 goles en las formativas carboneras. Pipe, como es conocido, se descargó con un comunicado en dónde criticó fuertemente a la dirigencia.
"Me voy triste de mi casa, me costó mucho porque es donde me crie y me formé. Entré con 8 años y me imaginé toda mi vida levantando la copa Libertadores. La tengo en mi mesa de luz, siempre fue y será mi sueño", comenzó escribiendo el futbolista en sus redes sociales, quien es "el último que quedaba de esa camada 2007 que arrancamos en el Méndez Piana con Pedro, Ganaolff y Braida".
Barrenechea sostuvo que vivió "todo" en el club y aclaró que "la dirigencia no me quiso firmar contrato profesional a pesar de que tuve ofertas concretas para irme desde julio, igual me quedé a esperar y a lucharla". Además, aclaró que no le pidió "nada especial, ni en dinero, ni en condiciones", que lo único que pretendía era "profesionalizar mi vínculo con el Club que amo, porque siento que es necesario ahora en este momento".
"Me duele porque Peñarol es mío, de mi viejo, de mi abuelo, de mi madre, de mi hermano y de toda mi familia. Me voy muy triste ya que no pude debutar con la hinchada que amo... pero sé que en algún momento voy a volver, lo sé y a ganar la Copa", continuó.
"Gracias por darme la oportunidad de jugar en la camiseta más linda del mundo, por los grandes maestros que me acompañaron y me apoyaron de verdad (algunos siguen, otros ya no) a los que me guiaron adentro del club sin ningún interés, a todos los que me vieron crecer ahí, DT's, profes, asistentes, utileros, médicos y toda la gente que quiere al club. Y a todos mis compañeros que seguramente las canchas nos van a volver a encontrar siempre", cerró el futbolista de 18 años.
El ADN "carbonero"
Felipe Barrenechea, que supo ser convocado por la selección sub 19 de Lituania con quien disputó la Eurocopa de la categoría, reveló que el presidente de las Formativas de Peñarol, Jorge Caruso, le dijo que "no estaba en los planes de los que tenían en cuenta para firmar contrato y que pensaban que yo no era un jugador para Peñarol" porque "no tenía ADN carbonero".
"Sé lo que no entienden lo que es ser Manya desde la cuna. Siempre dejo todo en la cancha, en cada partido, entrenando con muchísimo disciplina y nunca le falté el triple escudo que respeto tanto. Me quedo tranquilo que no me guarde nada y sé que lo di todo", sentenció el joven futbolista.