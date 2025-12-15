Juvenil fue apartado de Peñarol por "no tener ADN carbonero"

"Me duele porque Peñarol es mío, de mi viejo, de mi abuelo, de mi madre, de mi hermano y de toda mi familia. Me voy muy triste ya que no pude debutar con la hinchada que amo... pero sé que en algún momento voy a volver, lo sé y a ganar la Copa", continuó.

"Gracias por darme la oportunidad de jugar en la camiseta más linda del mundo, por los grandes maestros que me acompañaron y me apoyaron de verdad (algunos siguen, otros ya no) a los que me guiaron adentro del club sin ningún interés, a todos los que me vieron crecer ahí, DT's, profes, asistentes, utileros, médicos y toda la gente que quiere al club. Y a todos mis compañeros que seguramente las canchas nos van a volver a encontrar siempre", cerró el futbolista de 18 años.

El ADN "carbonero"

Felipe Barrenechea, que supo ser convocado por la selección sub 19 de Lituania con quien disputó la Eurocopa de la categoría, reveló que el presidente de las Formativas de Peñarol, Jorge Caruso, le dijo que "no estaba en los planes de los que tenían en cuenta para firmar contrato y que pensaban que yo no era un jugador para Peñarol" porque "no tenía ADN carbonero".

"Sé lo que no entienden lo que es ser Manya desde la cuna. Siempre dejo todo en la cancha, en cada partido, entrenando con muchísimo disciplina y nunca le falté el triple escudo que respeto tanto. Me quedo tranquilo que no me guarde nada y sé que lo di todo", sentenció el joven futbolista.