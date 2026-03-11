Herrera será operado, Laxalt afuera y Luciano González seguirá su carrera en el exterior

Una situación que complica al club en dos sentidos: primero en el plano deportivo, ya que Herrera es un pilar en la defensa del equipo de Diego Aguirre y no podrá contar con él para pelear por los objetivos del primer semestre, que son salir campeón del Torneo Apertura y superar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Y por otro lado la situación del juvenil en el mercado. Se trata del mejor zaguero de los formados en el club que lograron debutar en Primera División en los últimos años y uno de los futbolistas de mayor proyección del plantel actual, que generó interés de diferentes clubes poderosos del fútbol europeo en el último mercado de pases.

Diego Laxalt no juega ante Albion

Para el partido ante Albion del próximo sábado en el Centenario, Peñarol perdió además de Herrera a otro futbolista. Diego Laxalt sufrió una distensión muscular y será baja ante El Pionero y puede perderse algún partido más del Apertura.

Hay otro jugador que no estará el fin de semana y tampoco en el resto de la temporada. Peñarol finalmente decidió ceder a préstamo a su delantero Luciano González que seguirá su carrera en Defensa y Justicia de Argentina.