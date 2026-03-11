Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Diego Laxalt

Actualidad mirasol

Herrera será operado, Laxalt afuera y Luciano González seguirá su carrera en el exterior

Las lesiones siguen persiguiendo a Peñarol que jugará el próximo sábado ante Albion en el Estadio Centenario.

Nahuel Herrera será baja por lesión en Peñarol.

Nahuel Herrera será baja por lesión en Peñarol.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Cuando Nahuel Herrera pidió el cambio al minuto de juego frente a Danubio en el Estadio Campeón del Siglo, se encendieron las alarmas en Peñarol. La lesión era en el mismo hombre izquierdo que se dislocó en noviembre del año pasado que no le permitió seguir jugando.

Días después, tras varios estudios realizados entre la sanidad de Peñarol y un grupo de especialistas en ese tipo de lesiones, definieron que el zaguero de 21 años deberá ser operado para lograr una recuperación definitiva y óptima en esa zona.

La cirugía de Herrera le supondría estar cinco meses para volver a la actividad profesional, lo que lo descarta para prácticamente el resto del primer semestre del año.

Una situación que complica al club en dos sentidos: primero en el plano deportivo, ya que Herrera es un pilar en la defensa del equipo de Diego Aguirre y no podrá contar con él para pelear por los objetivos del primer semestre, que son salir campeón del Torneo Apertura y superar la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Y por otro lado la situación del juvenil en el mercado. Se trata del mejor zaguero de los formados en el club que lograron debutar en Primera División en los últimos años y uno de los futbolistas de mayor proyección del plantel actual, que generó interés de diferentes clubes poderosos del fútbol europeo en el último mercado de pases.

Diego Laxalt no juega ante Albion

Para el partido ante Albion del próximo sábado en el Centenario, Peñarol perdió además de Herrera a otro futbolista. Diego Laxalt sufrió una distensión muscular y será baja ante El Pionero y puede perderse algún partido más del Apertura.

Hay otro jugador que no estará el fin de semana y tampoco en el resto de la temporada. Peñarol finalmente decidió ceder a préstamo a su delantero Luciano González que seguirá su carrera en Defensa y Justicia de Argentina.

