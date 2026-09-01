Se cerró el mercado de pases del fútbol europeo con un movimiento muy importante. Luego de 13 años y casi 400 partidos con la camiseta del Atlético Madrid, José María Giménez dejará el colchonero y jugará esta temporada en el Deportivo la Coruña. cedido a préstamo.
tercer club de su carrera
Luego de 13 años, José María Giménez deja el Atlético de Madrid
El zaguero uruguayo continuará en España ya que se transformó en nuevo jugador del Deportivo la Coruña, recientemente ascendido a la Primera División.