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Deportes José María Giménez | deportivo |

tercer club de su carrera

Luego de 13 años, José María Giménez deja el Atlético de Madrid

El zaguero uruguayo continuará en España ya que se transformó en nuevo jugador del Deportivo la Coruña, recientemente ascendido a la Primera División.

José María Giménez deja el Atlético de Madrid

José María Giménez deja el Atlético de Madrid

 Foto: Atlético de Madrid
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Se cerró el mercado de pases del fútbol europeo con un movimiento muy importante. Luego de 13 años y casi 400 partidos con la camiseta del Atlético Madrid, José María Giménez dejará el colchonero y jugará esta temporada en el Deportivo la Coruña. cedido a préstamo.

El zaguero de 31 años, que debutó en Danubio, llegó al equipo de Madrid en abril del 2013 y se quedó hasta el día de hoy. Bajo las órdenes de Diego "Cholo" Simeone, Josema Giménez disputó 384 partidos en dónde convirtió 14 goles.

Además, obtuvo La Liga española en los años 13/14 y 202/21, la Supercopa de Europa en 2019, la Europa League 17/18 y la Supercopa de España 14/15. Fue capitán y referente del equipo colchonero.

Ahora, José María Giménez tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos en el Deportivo la Coruña, club que logró el ascenso la temporada pasada y buscará hacer un buen papel en esta edición de La Liga.

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