Deportes Carlos Alcaraz | Ferrero |

por otros camino

Inesperado: Carlos Alcaraz no continuará con su entrenador

Con una sentida carta, el número uno del mundo dio a conocer que su camino y el de Juan Carlos Ferrero no continuarán. Se cierra una etapa de siete años.

Alcaraz no continuará con Juan Carlos Ferrero.

 Foto: ATP
Una noticia sorprendió al mundo del tenis, cuando el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, anunció que no seguirá con Juan Carlos Ferrero como su entrenador a partir del 2026. Ambos fueron parte del mismo equipo por más de siete años.

En una publicación "muy difícil de escribir", el tenista español anunció el final del vínculo entre ambos. "Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo".

"Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba", y agregó que Ferrero lo hizo "crecer como deportista, pero sobre todo como persona".

"Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.", finalizó la sentida carta de Alcaraz a Ferrero.

Juan Carlos Ferrero comenzó a trabajar junto con Carlos Alcaraz, cuando el murciano aún no había comenzado a ser la figura que es hoy en día. Luego de siete años juntos, consiguieron seis Grand Slams (2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open), 24 títulos y el número uno del mundo más joven de la historia de la ATP.

La ruptura entre Alcaraz y Ferrero

Luego de una de las mejores temporadas juntos, y en vísperas del comienzo del Australian Open, la decisión de esta mañana sorprendió a todos.

Si bien los motivos no se hicieron públicos, el periodista Javier de Diego, de Radio Nacional España (RNE), la ruptura se dio hace dos días cuando en las negociaciones del contrato se produjo un altercado y discusión que desencadenó en el quiebre de la relación.

