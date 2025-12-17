Inesperado: Carlos Alcaraz no continuará con su entrenador

"Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro.", finalizó la sentida carta de Alcaraz a Ferrero.

Juan Carlos Ferrero comenzó a trabajar junto con Carlos Alcaraz, cuando el murciano aún no había comenzado a ser la figura que es hoy en día. Luego de siete años juntos, consiguieron seis Grand Slams (2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open), 24 títulos y el número uno del mundo más joven de la historia de la ATP.

La ruptura entre Alcaraz y Ferrero

Luego de una de las mejores temporadas juntos, y en vísperas del comienzo del Australian Open, la decisión de esta mañana sorprendió a todos.

Si bien los motivos no se hicieron públicos, el periodista Javier de Diego, de Radio Nacional España (RNE), la ruptura se dio hace dos días cuando en las negociaciones del contrato se produjo un altercado y discusión que desencadenó en el quiebre de la relación.