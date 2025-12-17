Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Peñarol | Campeonato Uruguayo

informe especial

AUF publicó informe sobre entradas en 2025: ¿Qué grande llevó más gente?

Nacional fue el equipo que más entradas vendió con 368.205 ventas, mientras que Peñarol se ubicó segundo con 342.657, a lo largo de todo el Campeonato Uruguayo.

Informe de AUF sobre venta de entradas.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), publicó los datos respecto a la cantidad de entradas que vendieron los clubes a lo largo de todo el Campeonato Uruguayo. Nacional y Peñarol fueron los que más entradas vendieron con una holgada diferencia.

Según dio a conocer la AUF, Nacional fue el equipo que más entradas vendió con 368.205 ventas, mientras que Peñarol se ubicó segundo con 342.657. El podio lo completó MC Torque con un total de 35.119 entradas vendidas.

Por su parte, el club que menos gente llevó fue Boston River al vender 6.462 entradas.

El informe aclara que se tomó en cuenta únicamente los canjes de entradas en el que los equipos fueron locatarios, y que el canje de socios y butaquitas también está contabilizado. Además, remarca los clubes que jugaron con sanciones: Danubio (1 partido), Cerro (4 partidos), Peñarol (2 sin público local y 1 a puertas cerradas) y Nacional (5 partidos).

