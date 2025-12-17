Este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), publicó los datos respecto a la cantidad de entradas que vendieron los clubes a lo largo de todo el Campeonato Uruguayo. Nacional y Peñarol fueron los que más entradas vendieron con una holgada diferencia.
AUF publicó informe sobre entradas en 2025: ¿Qué grande llevó más gente?
