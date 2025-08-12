Información da cuenta de posible emboscada de hinchas de Nacional a hinchas de Peñarol

“Me acaban de llamar gente de la barra, que mañana el que vaya a ir al estadio (por hoy) que no marque bobera”

“Porque tienen una emboscada preparada los bolsos a la gente de Peñarol. Y van a salir a lastimar gente”

Ante esta situación, según pudo saber Caras y Caretas las autoridades policiales han sido informadas y han confirmado la existencia de este tipo de mensajes con contenidos similares. A su vez, indicaron que desplegarán un fuerte operativo de seguridad, especialmente en los alrededores del Estadio Campeón del Siglo y otros puntos conflictivos, para intentar prevenir cualquier incidente.