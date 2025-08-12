Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes emboscada | Nacional | Peñarol

Partido ante Racing

Información da cuenta de posible emboscada de hinchas de Nacional a hinchas de Peñarol

Mensajes en redes sociales y WhatsApp señalan una posible "revancha" tras los recientes incidentes violentos que dejaron dos hinchas de Nacional fallecidos.

Por Redacción Caras y Caretas

Circulan mensajes en redes sociales y WhatsApp advirtiendo sobre una posible emboscada que estaría siendo preparada por un sector de la hinchada de Nacional contra hinchas de Peñarol. Esta situación surge como una aparente "revancha" a raíz de los graves incidentes ocurridos tras el último clásico.

Luego del partido, en el que Peñarol derrotó 3-0 a Nacional, se registraron episodios de violencia en Las Piedras y Toledo. En Las Piedras, hinchas de Nacional atacaron una vivienda de peñarolenses, abriendo fuego y dejando a dos personas con heridas de bala. En Toledo, un policía de particular actuó ante una agresión similar, abatiendo a dos de los agresores.

Mensajes

La muerte de estos dos hinchas de Nacional parece haber desatado las amenazas. Mensajes que llegaron a nuestra redacción señalan que la emboscada estaría dirigida a "lastimar gente" de Peñarol, pidiendo a los hinchas que "no marquen bobera" si asisten al partido. Otros audios difundidos confirman la información y sugieren que las zonas cercanas al Gran Parque Central serían puntos de especial riesgo.

“Me acaban de llamar gente de la barra, que mañana el que vaya a ir al estadio (por hoy) que no marque bobera”

“Porque tienen una emboscada preparada los bolsos a la gente de Peñarol. Y van a salir a lastimar gente”

Ante esta situación, según pudo saber Caras y Caretas las autoridades policiales han sido informadas y han confirmado la existencia de este tipo de mensajes con contenidos similares. A su vez, indicaron que desplegarán un fuerte operativo de seguridad, especialmente en los alrededores del Estadio Campeón del Siglo y otros puntos conflictivos, para intentar prevenir cualquier incidente.

