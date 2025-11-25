Informe de Seguridad de la AUF: Peñarol comprometido y Nacional multado

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) recibió el informe del Área de Seguridad en el que se detalla todo lo sucedido en el último clásico entre Peñarol y Nacional. El carbonero se enfrenta a una importante sanción mientras que Nacional fue multado.
El clásico en el Campeón del Siglo comenzó más de quince minutos tarde debido a la presencia en la tribuna de paraguas, banderas y una gran cantidad de pirotecnia, elemento que tenían prohibido el ingreso. Además, el informe detalla que existió rotura de tejidos por parte de la barra carbonera.
Entre otras de las irregularidades, se detectó la presencia del padre de Matías Arezo en la tribuna, persona que está incluida en la lista negra luego de haber participado en los incidentes con parciales de Liverpool en el partido por la Copa AUF Uruguay.
La Comisión Disciplinaria de la AUF multó a Nacional con 80 Unidades Reajustables por haber salido tarde a jugar el segundo tiempo del clásico.
En cuanto a lo disciplinario, se resolvió sancionar a Javier Méndez con tres partidos por juego brusco, desobediencias e injurias, mientras que Lucas Villalba recibió dos partidos de suspensión por desobediencias y juego brusco.