Inglaterra aplastó a Letonia y es la primera selección de Europa clasificada

La selección dirigida por Thomas Tuchel, aplastó 5 a 0 a Letonia, con goles de Anthony Gordon, Harry Kane en dos oportunidades, Eberechi Eze y Maksims Tonisevs en contra. De esta manera, Inglaterra llegó a los 18 puntos en seis partidos jugados, y a falta de dos fechas, sacó una ventaja de siete puntos respecto a su escolta, Albania.