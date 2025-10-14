Este martes, Inglaterra consiguió la séptima clasificación consecutiva a un Mundial. Además, se transformó en la primera selección de Europa en conseguir pasaje para la cita mundialista 2026, logrando el objetivo dos fechas antes de que culmine la fase de grupos.
cruzando el océano
Inglaterra aplastó a Letonia y es la primera selección de Europa clasificada
Con puntaje perfecto y a falta de dos fechas para que culmine la fase de grupos, Inglaterra sacó el primer boleto de Europa para el Mundial 2026.