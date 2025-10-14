Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Inglaterra | Mundial | Mundial 2026

cruzando el océano

Inglaterra aplastó a Letonia y es la primera selección de Europa clasificada

Con puntaje perfecto y a falta de dos fechas para que culmine la fase de grupos, Inglaterra sacó el primer boleto de Europa para el Mundial 2026.

Inglaterra clasificó al Mundial.

Este martes, Inglaterra consiguió la séptima clasificación consecutiva a un Mundial. Además, se transformó en la primera selección de Europa en conseguir pasaje para la cita mundialista 2026, logrando el objetivo dos fechas antes de que culmine la fase de grupos.

La selección dirigida por Thomas Tuchel, aplastó 5 a 0 a Letonia, con goles de Anthony Gordon, Harry Kane en dos oportunidades, Eberechi Eze y Maksims Tonisevs en contra. De esta manera, Inglaterra llegó a los 18 puntos en seis partidos jugados, y a falta de dos fechas, sacó una ventaja de siete puntos respecto a su escolta, Albania.

Será la presencia número 16 de Inglaterra en un Mundial, logrando su séptima participación consecutiva. La última ausencia fue en la edición de 1994 que se disputó en Estados Unidos.

En el mes de noviembre, los ingleses recibirán a Serbia, cerrando su participación visitando a Albania, buscando cerrar las Eliminatorias con puntaje perfecto.

