Peñarol y Aguada se enfrentan en la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El partido se disputa en el Antel Arena. Para la ocasión el Ministerio del Interior, la Federación Uruguaya de Basketball y representantes de los clubes acordaron un operativo especial de seguridad.
en el Antel arena
Peñarol y Aguada se enfrentan en la primera final de Liga Uruguaya de Básquetbol
Para la ocasión el Ministerio del Interior, la Federación Uruguaya de Basketball, así como Peñarol y Aguada acordaron un operativo especial de seguridad.