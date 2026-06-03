Peñarol y Aguada se enfrentan en la primera final de Liga Uruguaya de Básquetbol

Lo que no puede ingresar al Antel Arena

Entre los objetos permitidos se encuentran banderas de hasta 2 metros por 1,5 metro sin mástil y que no puedan unirse para formar una bandera de mayor tamaño, así como carteras, mochilas, bolsos pequeños, bandoleras y riñoneras.

No se permitirá el ingreso de termo y mate, instrumentos sonoros como bombos o tambores, paraguas, papel picado, rollos de papel, fuegos artificiales, bengalas, bebidas alcohólicas, botellas, envases de vidrio, banderas de mayor tamaño o con mástil, ni cualquier elemento que pueda utilizarse como proyectil o causar lesiones.

También estarán prohibidos materiales racistas, xenófobos o de contenido ideológico, así como objetos que aumenten el riesgo de incendio o representen un peligro para la salud.

Al finalizar el partido, la hinchada del equipo perdedor será la primera en retirarse del escenario. La parcialidad del ganador deberá permanecer aproximadamente 45 minutos dentro del estadio o hasta que las autoridades consideren que existen condiciones seguras para la salida.