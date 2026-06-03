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Deportes Club Atlético Peñarol |

en el Antel arena

Peñarol y Aguada se enfrentan en la primera final de Liga Uruguaya de Básquetbol

Para la ocasión el Ministerio del Interior, la Federación Uruguaya de Basketball, así como Peñarol y Aguada acordaron un operativo especial de seguridad.

Peñarol y Aguada frente a frente en el Antel Arena.

Peñarol y Aguada frente a frente en el Antel Arena.

 Leonardo Carreño / FocoUy
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Peñarol y Aguada se enfrentan en la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El partido se disputa en el Antel Arena. Para la ocasión el Ministerio del Interior, la Federación Uruguaya de Basketball y representantes de los clubes acordaron un operativo especial de seguridad.

El primer partido de la serie se jugará en el Antel Arena con público de los dos equipos. En tanto, el segundo y el tercer encuentro se disputarán en escenarios alternativos y solo podrán asistir los hinchas del equipo local.

Las autoridades indicaron que luego de los tres primeros partidos se realizará una evaluación para resolver cómo continuará la serie en cuanto a los escenarios y la presencia de público.

Lo que no puede ingresar al Antel Arena

Entre los objetos permitidos se encuentran banderas de hasta 2 metros por 1,5 metro sin mástil y que no puedan unirse para formar una bandera de mayor tamaño, así como carteras, mochilas, bolsos pequeños, bandoleras y riñoneras.

No se permitirá el ingreso de termo y mate, instrumentos sonoros como bombos o tambores, paraguas, papel picado, rollos de papel, fuegos artificiales, bengalas, bebidas alcohólicas, botellas, envases de vidrio, banderas de mayor tamaño o con mástil, ni cualquier elemento que pueda utilizarse como proyectil o causar lesiones.

También estarán prohibidos materiales racistas, xenófobos o de contenido ideológico, así como objetos que aumenten el riesgo de incendio o representen un peligro para la salud.

Al finalizar el partido, la hinchada del equipo perdedor será la primera en retirarse del escenario. La parcialidad del ganador deberá permanecer aproximadamente 45 minutos dentro del estadio o hasta que las autoridades consideren que existen condiciones seguras para la salida.

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