Irán y Egipto se niegan a disputar el "partido del Orgullo LGBTQ+" en el Mundial

Una nueva polémica atraviesa el Mundial 2026, y es que el encuentro entre Irán y Egipto por la fase de grupos, fue declarado como el “partido del Orgullo LGBTQ+” por parte del Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC).
Esta decisión, en la que FIFA no tiene incidencia alguna, se tomó en base a la fecha en el que se jugará el encuentro entre ambas selecciones. El partido será el 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, día en el que inicia el fin de semana del Orgullo LGBTQ+ en esa ciudad.
Esta decisión generó un gran rechazo debido a que en ambos países la relación entre parejas del mismo sexo están prohibidas y son penadas, e incluso en algunos casos lleva a la pena de muerte.
Ante esta decisión del PMAC (que se mantiene firme y no cambiará de postura), el presidente de la Federación Iraní, Mahdi Taj, aseguró que “tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto”.