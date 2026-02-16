Dos partidos cierran la segunda fecha del Apertura en la que los grandes decepcionaron

Segunda fecha del Apertura

La segunda fecha dejó como gran noticia el triunfo de Central Español que se hizo fuerte en Maldonado para vencer a Peñarol. Quien también dejó puntos fue Nacional, que sufrió y no pudo pasar del empate ante Racing.

El palermitano es junto a Danubio y Deportivo Maldonado los líderes del Apertura con puntaje perfecto. El franjeado venció a Boston River mientras que los fernandinos derrotaron a Progreso.

El gaucho del pantanoso está muy comprometido en el descenso, al igual que Wanderers que si bien venció a Cerro Largo, aún no pudo salir de la zona roja de la tabla.

Cerro Largo 1-2 Wanderers

Liverpool 1-2 Defensor Sporting

Deportivo Maldonado 2-0 Progreso

Nacional 1-1 Racing

Danubio 2-0 Boston River

Central Español 2-1 Peñarol

19:00 - Albion vs Cerro

21:30 - MC Torque vs Juventud de Las Piedras

Posiciones Apertura