Dos partidos cierran la segunda fecha del Apertura en la que los grandes decepcionaron

Con dos partidos, este lunes se va a estar cerrando la segunda fecha del Torneo Apertura, en la que Nacional igualó contra Racing, mientras que Peñarol cayó de manera sorpresiva ante Central Español. El palermitano junto a Deportivo Maldonado y Danubio son los líderes del primer torneo corto del año.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Desde las 19:00 horas, Albion estará enfrentando a Cerro en el Estadio Luis Franzini. Esteban Ostojich será el árbitro del partido, acompañado por Martín Soppi, Heber Godoy y Andrés Martínez como cuarto árbitro. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Diego Dunajec.
La segunda fecha culminará desde las 21:30, cuando en el Estadio Charrúa, MC Torque reciba a Juventud de Las Piedras. El árbitro del encuentro será Andrés Matonte junto a Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Juan Cianni. Daniel Rodríguez y Santiago Fernández serán los árbitros en el VAR.
Segunda fecha del Apertura
La segunda fecha dejó como gran noticia el triunfo de Central Español que se hizo fuerte en Maldonado para vencer a Peñarol. Quien también dejó puntos fue Nacional, que sufrió y no pudo pasar del empate ante Racing.
El palermitano es junto a Danubio y Deportivo Maldonado los líderes del Apertura con puntaje perfecto. El franjeado venció a Boston River mientras que los fernandinos derrotaron a Progreso.
El gaucho del pantanoso está muy comprometido en el descenso, al igual que Wanderers que si bien venció a Cerro Largo, aún no pudo salir de la zona roja de la tabla.
- Cerro Largo 1-2 Wanderers
- Liverpool 1-2 Defensor Sporting
- Deportivo Maldonado 2-0 Progreso
- Nacional 1-1 Racing
- Danubio 2-0 Boston River
- Central Español 2-1 Peñarol
- 19:00 - Albion vs Cerro
- 21:30 - MC Torque vs Juventud de Las Piedras
Posiciones Apertura
- Deportivo Maldonado - 6
- Central Español - 6
- Danubio - 6
- Defensor Sporting - 4
- Wanderers - 4
- Nacional - 4
- Peñarol - 3
- Liverpool - 3
- Cerro Largo - 3
- Racing - 1
- Cerro - 0 (-1)
- Albion - 0 (-1)
- Juventud de Las Piedras - 0 (-1)
- Boston River - 0 (-1)
- MC Torque - 0
- Progreso - 0