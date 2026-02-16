Oliva se va de Nacional y la directiva avanza para cerrar a Mauricio Vera

Oliva jugó 139 partidos con la camiseta de Nacional de los cuales ganó 78, empató 35 y perdió 26. Anotó 7 goles y logró 5 títulos oficiales entre ellos el Campeonato Uruguayo 2025.

Avanza por Mauricio Vera

Con la salida de Christian Oliva, a Nacional se plantea una dificultad en la mitad de la cancha. Por tal motivo, la dirigencia salió a buscar, en principio, un volante y ya lo tiene avanzado.

El jugador elegido es el argentino de 27 años Mauricio Vera de Deportes Concepción de Chile. Los tricolores hicieron una oferta de un préstamo con cargo por 50.000 dólares, con opción de compra por algo más del 60% de la ficha en menos de 200.000 dólares. Vera fue dirigido por Jadson Viera en Boston River y puede cerrarse en las próximas horas. Además, no se descarta que Nacional vaya por otro volante.

El rendimiento enciende las alarmas

Volviendo al partido, Nacional dejó más dudas que certezas el sábado ante Racing en el Gran Parque Central. Jadson Viera habló luego del empate 1 a 1 ante los de Sayago. "A seguir insistiendo sobre una base y una idea. Capaz que eso es un tema mío: estos partidos que van a ser bastante cortados, uno en la semana trabaja con otra intensidad, y hoy fue cortado prácticamente todo el primer tiempo y el segundo tiempo. Pero bueno, tendré que encontrarle la vuelta a eso, encontrar el equipo, y darle tranquilidad a los jugadores, que están haciendo un esfuerzo espectacular. Obviamente nos gustaría que fuera diferente este arranque. Tuvimos lapsos, como el segundo tiempo, o gran parte del primer tiempo después que nos acomodamos. No era fácil arrancar con un gol abajo. Pero bueno, tenemos que seguir insistiendo "

Consultado por estado sanitario del Diente López, el entrenador fue claro: " El ‘Diente’ anda bien, todos los fines de semana van a haber jugadores que van a estar afuera, pero en su caso es puntual. Había tenido seis o siete días de un malestar, de un dolor en la espalda e hizo un esfuerzo bárbaro. Veníamos de muchos días, ha trabajado bien, pero había un riesgo después de siete días. Él intentó estar, pero le molestaba bastante. Había un riesgo, que me parece, por cómo estamos y esos días sin entrenar, me parecía un riesgo. Obviamente a veces es una opción que hiciera fútbol hoy un poquito más controlado y ya esté para el fin de semana que viene", setenció.