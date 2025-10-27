El subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, dijo que la empresa Cardama "debía haberse hecho cargo de renovar la garantía", cosa que no hizo, por lo que el Poder Ejecutivo inició el proceso de rescisión del contrato para la construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV).
patrulleras
Defensa realiza investigación administrativa y no descarta acciones legales por contrato con Cardama
En paralelo al proceso de rescisión del contrato con Cardama el Ministerio de Defensa Nacional lleva adelante una investigación administrativa.