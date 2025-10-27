Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cardama | patrulleras |

Defensa realiza investigación administrativa y no descarta acciones legales por contrato con Cardama

En paralelo al proceso de rescisión del contrato con Cardama el Ministerio de Defensa Nacional lleva adelante una investigación administrativa.

La construcción de las OPV sigue en debate.

Por Redacción Caras y Caretas

El subsecretario de Defensa Nacional, Joel Rodríguez, dijo que la empresa Cardama "debía haberse hecho cargo de renovar la garantía", cosa que no hizo, por lo que el Poder Ejecutivo inició el proceso de rescisión del contrato para la construcción de las dos patrulleras oceánicas (OPV).

Rodríguez, entrevistado en Canal 5, recordó que, vencido el plazo establecido en el contrato, "se procedió a ejecutar la garantía" y se descubrieron "indicios de irregularidades".

Respecto a los dichos del empresario Mario Cardama de que el tema se podría haber solucionado con una llamada, Rodríguez recordó que "los contratos están para cumplirse y se establecen cláusulas de mutuo acuerdo que son garantías para ambas partes". Algo de esta importancia no se podía arreglar con una charla".

Detalló que en el Ministerio de Defensa (MDN) hay una investigación administrativa, iniciada hace unos dos meses. Esta fue determinada luego de un detallado estudio del contrato firmado por el anterior gobierno y tras encontrar elementos que "dieron para pensar que había algo fuera de lo adecuado".

Sobre el resultado de la investigación, indicó que todavía no pueden darse a conocer detalles, pero no descartó que el resultado de la misma determine denuncias ante la Justicia. "Hay posibilidades de que la investigación determine denuncias penales", sostuvo.

Rescisión del contrato

La semana pasada, el presidente Yamandú Orsi, en conferencia de prensa acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, anunció el comienzo del proceso de rescisión del contrato por la construcción de las dos patrulleras oceánicas requeridas por la Armada Nacional.

Según el mandatario, se encontraron indicios de una maniobra fraudulenta contra el Estado.

