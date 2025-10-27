Defensa realiza investigación administrativa y no descarta acciones legales por contrato con Cardama

Detalló que en el Ministerio de Defensa (MDN) hay una investigación administrativa, iniciada hace unos dos meses. Esta fue determinada luego de un detallado estudio del contrato firmado por el anterior gobierno y tras encontrar elementos que "dieron para pensar que había algo fuera de lo adecuado".

Sobre el resultado de la investigación, indicó que todavía no pueden darse a conocer detalles, pero no descartó que el resultado de la misma determine denuncias ante la Justicia. "Hay posibilidades de que la investigación determine denuncias penales", sostuvo.

Rescisión del contrato

La semana pasada, el presidente Yamandú Orsi, en conferencia de prensa acompañado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, anunció el comienzo del proceso de rescisión del contrato por la construcción de las dos patrulleras oceánicas requeridas por la Armada Nacional.

Según el mandatario, se encontraron indicios de una maniobra fraudulenta contra el Estado.