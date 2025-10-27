Abucheado por su parcialidad, la directiva de Nacional analiza la continuidad de Peirano

Con errores tácticos y técnicos, Nacional no supo vulnerar al arquero Jhony Da Silva. Recién sobre el final del partido cuando el capitán Sebastián Coates fue al ataque, el arquero bohemio tuvo un par de tapadas importantes.

Daniel Carreño fue inteligente, domino la mitad de la cancha con tres volantes contra dos de Nacional. En medio de la desesperación por ganar el partido, Peirano sacó a Lucas Rodríguez y dejó solo a Boggio en la mitad de la cancha. Esto hizo que Wanderers se sintiera cómodo y en gran parte del segundo tiempo dominara las acciones.

Lo que no se entiende es la intención de Peirano en sumar gente arriba: Maxi Gómez, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos, Christian Ebere, Maurcio Pereyra, Exequiel Meres y al final Sebastián Coates, pero se olvidó de la otra parte, quién le hacía llegar la pelota. Así fue, que el tricolor se repitió en pelotazos frontales que favorecieron el trabajo de la defensa bohemia.

Poner muchos jugadores en ataque no te de da la seguridad de ser más ofensivo. Si uno suma delanteros pero no hay contención en la mitad de la cancha, no hay una cabeza pensante que lleve el balón a los que juega arriba, es casi un hecho que no vas a ganar los tres puntos.

Peirano en la cuerda floja

En la mañana de este lunes sobre la hora 10, se reunirá la comisión directiva encabezada por Ricardo Vairo y la continuidad del Pablo Peirano estará arriba de la mesa.

Sacar al entrenador a falta de cuatro partidos (dos por el Clauusra y dos por las finales si Nacional gana el Clausura), no sería lo más convenientes. Pero la falta de victorias importantes en partidos cruciales es algo que a la directiva y a la hinchada lo tiene nervioso.

Los directivos que no son parte del oficialismo pidieron un cambio y entienden que lo mejor es un cambio de timón al frente del plantel principal. Algunos de los que respaldaron al cuerpo técnico creen que lo mejor es cesarlo de cara al tramo final de la temporada. Habrá que esperar, porque el presidente no está muy convencido de dar ese paso.