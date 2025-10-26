Decepción: Nacional empató 0 a 0 con Wanderers y no pudo asegurar la Anual

Nacional visitó a Montevideo Wanderers por la antepenúltima fecha del Clausura en el Parque Viera. Los bolsos buscaban sellar la Anual para clasificar a la final del Campeonato Uruguayo. Tras la derrota de Peñarol 2-0 ante Cerro este sábado, los tricolores tenían la posibilidad de cerrar la Anual. Pro no pudo ser.