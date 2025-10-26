Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

ganar o ganar

Decepción: Nacional empató 0 a 0 con Wanderers y no pudo asegurar la Anual

La antepenúltima fecha del Torneo Apertura dejó a Nacional a punto de cerrar la Tabla Anual y así no pudo cerrar la Tabla Anual.

Nacional va por la Anual.

Nacional va por la Anual.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Nacional visitó a Montevideo Wanderers por la antepenúltima fecha del Clausura en el Parque Viera. Los bolsos buscaban sellar la Anual para clasificar a la final del Campeonato Uruguayo. Tras la derrota de Peñarol 2-0 ante Cerro este sábado, los tricolores tenían la posibilidad de cerrar la Anual. Pro no pudo ser.

Por su lado los bohemios luchan por no descender. Están últimos en el Clausura y no ganan desde la llegada de Daniel Carreño (desde el 1 de setiembre ante Cerro Largo por la fecha 5).

WANDERERS:

Jhony da Silva; Mateo Acosta, Emiliano García y Leandro Zazpe; Bruno Veglio, Pablo Lima y Martín Suárez y Germán Gabriel; Santiago Guzmán; Jonás Luna y Kevin Parzajuk.

DT: Daniel Carreño

NACIONAL:

Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro y Rómulo Otero; y Maximiliano Gómez.

DT: Pablo Peirano

Gustavo Tejera será el árbitro, acompañado por Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa. Anahí Fernández será la cuarta jueza. Antonio García y Santiago Fernández estarán en el VAR.

Dejá tu comentario

Te puede interesar