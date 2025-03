Javier Méndez habló del audio de Leo Coelho y de la actualidad de Peñarol

Frente a esta situación, Javier Méndez optó por restarle importancia.

En declaraciones al programa Los Convocados de El Espectador Deportes, el defensor uruguayo aseguró que el incidente no afectó la dinámica del vestuario. "Cuando me enteré (del audio), no me interesó. Son cosas que pueden pasar. Lo charlamos tranquilamente y quedó en el vestuario", afirmó Méndez, quien destacó que mantiene una comunicación fluida con Coelho para fortalecer la defensa del equipo.