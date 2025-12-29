Parecía que iba para Peñarol, apareció Perchman y Barcia podría terminar en Nacional

No obstante, Nacional mostró interés e hizo gestiones a través de su representante, Daniel Gutiérrez, para llevárselo. Mejoró la oferta que hicieron los aurinegros y hoy parecen estar más cerca de quedarse con el volante pandense de 24 años.

“Lo conozco de la época de Rentistas y él es fanático de Nacional. Más allá de que es un profesional, si bien la situación la arrancamos un poco empezada, espero que termine jugando con nosotros”, dijo Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, al programa Punto Penal.

“Daniel (Gutiérrez) está en el medio del tiroteo y que sea lo que sea. Tiene la ventaja de venir al campeón uruguayo y con un entrenador que lo conoce muchísimo como Jadson Viera”, agregó Perchman sobre el futbolista en cuestión.

Barcia debutó en Rentistas en 2021, fue comprado por Independiente en enero de 2023 y tras 27 partidos oficiales en el club pasó a filas del Criciuma, donde se desempeñó a préstamo en 2024. En 2025 fue cedido a Boston River, donde lo dirigió Jadson Viera.

Se trata de un volante polivalente que se ha desempeñado como mediocampista central o interior por cualquiera de los dos costados, y eventualmente puede ser utilizado como extremo, más allá de que no es su posición natural.

Cerrado lo del colombiano Guzmán

Otra de las negociaciones qué ya están selladas pero falta unos días para que se haga oficial es la del volante colombiano Jhon Guzmán. Llega del mismo equipo que Julián Millán el Internacional de Palmira. Guzmán tiene 20 años llega a préstamo con opción a compra de 300.000 dolares. Es una de las grandes promesas del fútbol colombiano con un gran presente en la selección sub 20 de dicho país.

Oliva y un “ciclo cumplido” en Nacional

Respecto a Christian Oliva y su más que factible transferencia a Al-Riyadh, el equipo saudí al que dirige Daniel Carreño, su representante Pablo Bentancur explicó que a Nacional “llegó una primera oferta que fue baja”, por lo que se encuentra “trabajando” en la operación. “Ellos tienen un ritmo de trabajo muy distinto por los horarios y no están acostumbrados al nuestro”, agregó.

“También hubo contactos con un club brasileño pero la prioridad es para el equipo de Carreño. Igual hay plan B y plan C, pero por ahora no los estamos manejando. Creo que lo de Christian en Nacional es un ciclo cumplido. Él llegó siendo tercera opción; no lo querían. Fue (Alejandro) Balbi, por la relación con él, y entró medio a los empujones, aceptando todas las condiciones bajas de salario. Él solito supo ganarse un lugar y terminó siendo figura”, recordó.

“Hace medio año llegó una oferta y el presidente (Ricardo) Vairo me pidió que se quedara porque quería salir campeón. Me prometió: ‘salimos campeones y lo liberamos’. En eso estamos trabajando. Esperemos que se dé lo de Arabia, no solo por lo económico. Es un fútbol que, por ahora, es el futuro hasta que llegue el Mundial”, concluyó.