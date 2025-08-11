Juegos Panamericanos Júnior: Cloe Callorda consigue la primera medalla para Uruguay

Varios deportistas en carrera en los Panamericanos

Además del remo, otros atletas uruguayos estuvieron en acción. En tiro, Nicolás Paolino compitió en pistola 10 metros aire y finalizó detrás de los medallistas chilenos y brasileños. En ciclismo contrarreloj, Florencia Revetria culminó en el puesto 11 y Pablo Bonilla, afectado por una pinchadura, terminó 17°. Ambos tendrán revancha el domingo 17 en las carreras de ruta.

El hándbol femenino inició su participación con un triunfo por 29-22 ante Chile, destacándose las actuaciones de María Villalba y la capitana Martina Campos. En skate femenino, Julieta González pasó a la final, mientras que Emiliana Pereyra quedó eliminada en semifinales.

La delegación uruguaya está compuesta por 121 atletas, con una mayoría histórica de mujeres (67 frente a 57 varones), distribuidos en 21 deportes y 26 disciplinas. Los abanderados fueron la skater Julieta González y el nadador Diego Aranda, en la ceremonia inaugural realizada en el estadio Defensor del Chacho.