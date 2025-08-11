Comenzaron los Juegos Panamericanos Júnior en Asunción, Paraguay, y Uruguay ya suma su primera medalla gracias a la destacada actuación de Cloe Callorda, remera de 19 años oriunda de Mercedes. Callorda ganó la medalla de bronce en la categoría single abierto, quedando detrás de la paraguaya Nicole Martínez (oro) y la chilena Felipa Rosas (plata).
Jóvenes atletas
Juegos Panamericanos Júnior: Cloe Callorda consigue la primera medalla para Uruguay
La remera mercedaria ganó bronce en single abierto, marcando un hito para la delegación uruguaya en Asunción 2025.