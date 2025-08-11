Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Juegos Panamericanos | Cloe Callorda | Asunción

Jóvenes atletas

Juegos Panamericanos Júnior: Cloe Callorda consigue la primera medalla para Uruguay

La remera mercedaria ganó bronce en single abierto, marcando un hito para la delegación uruguaya en Asunción 2025.

Comenzaron los Juegos Panamericanos Júnior en Asunción, Paraguay, y Uruguay ya suma su primera medalla gracias a la destacada actuación de Cloe Callorda, remera de 19 años oriunda de Mercedes. Callorda ganó la medalla de bronce en la categoría single abierto, quedando detrás de la paraguaya Nicole Martínez (oro) y la chilena Felipa Rosas (plata).

Con un tiempo de 8 minutos, 5 segundos y 26 centésimas, Callorda terminó a 15 segundos de la ganadora y cinco detrás de la chilena, superando a competidores de México, Brasil y Perú, que completaron la final A.

El camino no fue fácil para la uruguaya, que en la serie inicial finalizó tercera, debiendo pasar por un repechaje donde sólo los dos primeros avanzaban a la final. Callorda ganó ese repechaje con un tiempo de 8:20.41, lo que le permitió disputar la final y asegurarse la presea de bronce.

Varios deportistas en carrera en los Panamericanos

Además del remo, otros atletas uruguayos estuvieron en acción. En tiro, Nicolás Paolino compitió en pistola 10 metros aire y finalizó detrás de los medallistas chilenos y brasileños. En ciclismo contrarreloj, Florencia Revetria culminó en el puesto 11 y Pablo Bonilla, afectado por una pinchadura, terminó 17°. Ambos tendrán revancha el domingo 17 en las carreras de ruta.

El hándbol femenino inició su participación con un triunfo por 29-22 ante Chile, destacándose las actuaciones de María Villalba y la capitana Martina Campos. En skate femenino, Julieta González pasó a la final, mientras que Emiliana Pereyra quedó eliminada en semifinales.

La delegación uruguaya está compuesta por 121 atletas, con una mayoría histórica de mujeres (67 frente a 57 varones), distribuidos en 21 deportes y 26 disciplinas. Los abanderados fueron la skater Julieta González y el nadador Diego Aranda, en la ceremonia inaugural realizada en el estadio Defensor del Chacho.

