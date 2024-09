Jugador de la selección uruguaya habló sobre los rumores del mal relacionamiento con Bielsa

Marichal también contó lo que había significado para él debutar con la selección mayor : “fue algo hermoso. Un sueño que uno siempre tenía de chico. Por ahí no fue como quería, no me sentí conforme ni satisfecho en el primer partido” expresó.

El jugador del Dinamo se detuvo en el relacionamiento con sus compañeros de la selección y en particular con el DT: “Los compañeros me dieron todo su apoyo en todo momento. Con Bielsa hemos tenido charlas mano a mano donde me ha mostrado para corregir errores puntuales y me ha destacado lo que hacemos bien, es una charla completa”.

Los rumores sobre posibles malos relacionamientos de jugadores con Bielsa, se han ido expandiendo. Y en algunos casos parecen explicar las decisiones de algunos jugadores de retirarse de la selección o de reacciones en el campo de juego.

Al respecto, Marichal dijo “Hubo muchos rumores de convivencia del plantel con Bielsa, pero nosotros no le damos bola a los rumores. Si hay algún problema lo hablamos en el momento y listo” remató en el mencionado medio.