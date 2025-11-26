Jugadores de la selección uruguaya desmienten rumores sobre pedir salida de Bielsa

La interna de la Selección Uruguaya de Fútbol sigue agitada por especulaciones sobre la relación entre Marcelo Bielsa y referentes de la celeste. Alguno de los protagonistas aludidos directamente por versiones periodísticas se vieron obligados a difundir, también mediante la prensa una desmentida ante una ola de rumores que indicaban la supuesta molestia de varios jugadores y una posible renuncia de Federico Valverde a futuras convocatorias.