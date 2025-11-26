La interna de la Selección Uruguaya de Fútbol sigue agitada por especulaciones sobre la relación entre Marcelo Bielsa y referentes de la celeste. Alguno de los protagonistas aludidos directamente por versiones periodísticas se vieron obligados a difundir, también mediante la prensa una desmentida ante una ola de rumores que indicaban la supuesta molestia de varios jugadores y una posible renuncia de Federico Valverde a futuras convocatorias.
Paren un poco
Jugadores de la selección uruguaya desmienten rumores sobre pedir salida de Bielsa
Varios jugadores de la selección uruguaya estarían molestos con las versiones de prensa donde se adjudicaba la intención de remover a Bielsa.