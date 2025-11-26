Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes selección uruguaya | jugadores | Bielsa

Paren un poco

Jugadores de la selección uruguaya desmienten rumores sobre pedir salida de Bielsa

Varios jugadores de la selección uruguaya estarían molestos con las versiones de prensa donde se adjudicaba la intención de remover a Bielsa.

Por Redacción Caras y Caretas

La interna de la Selección Uruguaya de Fútbol sigue agitada por especulaciones sobre la relación entre Marcelo Bielsa y referentes de la celeste. Alguno de los protagonistas aludidos directamente por versiones periodísticas se vieron obligados a difundir, también mediante la prensa una desmentida ante una ola de rumores que indicaban la supuesta molestia de varios jugadores y una posible renuncia de Federico Valverde a futuras convocatorias.

Fuentes del entorno de la celeste confirmaron este miércoles que Valverde nunca le comunicó a ningún miembro del cuerpo técnico o del plantel su intención de dar un paso al costado del proceso de Marcelo Bielsa. El jugador mantiene un compromiso absoluto.

Quemando mentiras

La versión de la supuesta molestia del plantel y las supuestas llamadas a Bielsa o a su asistente Giordano para pedir la salida del DT también fueron rotundamente desmentidas. Jugadores de la Selección se manifestaron molestos por estas "versiones infundadas" que se dieron a conocer en las últimas horas, asegurando que existe unidad y un respaldo total al cuerpo técnico.

El compromiso del grupo con la camiseta nacional fue graficado con una frase contundente: “Irían al Mundial hasta con las piernas rotas”, escribió el periodista Juan Pablo Romero, aludiendo a fuentes del plantel.

