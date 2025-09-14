El 14 de septiembre de 2025 quedará grabado para siempre en la memoria del deporte uruguayo. Ese día, en las calles de Tokio, Julia Paternain escribió una historia que parecía imposible: ganar la primera medalla para Uruguay en un Mundial de Atletismo de mayores. Y lo hizo en el maratón femenino, en apenas su segunda carrera sobre los míticos 42 kilómetros.
Hazaña en el deporte
Julia Paternain logra un histórico bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio
Con tan solo 25 años y en apenas su segundo maratón, Paternain detuvo el cronómetro en 2h27:23, un registro que la colocó en el podio detrás de dos gigantes del atletismo mundial.