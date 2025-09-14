Julia Paternain logra un histórico bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio

El logro cobra mayor dimensión al considerar que la fondista llegaba al Mundial ubicada en el puesto 288º del ranking internacional y sin expectativas de alcanzar medalla. “Estaba aterrada de que no fuera la meta. Pensaba que quedaban otros 400 metros”, contó entre risas a World Athletics tras la prueba. “No me lo creía, uno de los oficiales me tuvo que decir que había acabado”.