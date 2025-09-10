Batacazo histórico de Bolivia para jugar el repechaje

Pero las miradas no estaban puestas únicamente en El Alto, sino que en Maturín, Venezuela dependía de sí mismo para acceder al repechaje. Pese a que se fue al descanso ganando por 2 a 1, en la segunda mitad, Colombia lo pasó por arriba y lo goleó 6 a 3, dejando a la vinotinto sin posibilidades de jugar el repechaje.