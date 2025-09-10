Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Venezuela | Mundial |

Se hizo fuerte en El Alto

Batacazo histórico de Bolivia para jugar el repechaje

Bolivia venció a Brasil en El Alto, y gracias a la dura derrota de Venezuela a manos de Colombia, la selección del altiplano jugará repechaje para el Mundial.

Batacazo de Bolivia para jugar el repechaje.

Batacazo de Bolivia para jugar el repechaje.

 Foto: CONMEBOL
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 llegaron a su final, con una última fecha en lo que lo más destacado estuvo en la clasificación de Bolivia al repechaje, en una definición más que atractiva. Los del altiplano buscarán jugar su cuarta Copa del Mundo.

En un Estadio Municipal De El Alto colmado de gente, Bolivia dio el golpe de la fecha al vencer por la mínima diferencia a Brasil, con un tanto de Miguel Terceros, desde el punto penal, el cuál fue cobrado a instancias del VAR y dejó muchísimas dudas.

Pero las miradas no estaban puestas únicamente en El Alto, sino que en Maturín, Venezuela dependía de sí mismo para acceder al repechaje. Pese a que se fue al descanso ganando por 2 a 1, en la segunda mitad, Colombia lo pasó por arriba y lo goleó 6 a 3, dejando a la vinotinto sin posibilidades de jugar el repechaje.

De esta manera, Bolivia se quedó con el séptimo lugar de la tabla de posiciones, para acceder al repechaje pensando en un lugar al Mundial 2026. El único equipo que ya está en esa instancia es Nueva Caledonia, pero la actividad se jugará en el mes de marzo en México.

¿Cómo terminaron las Eliminatorias?

A continuación repasamos los resultados y posiciones de la última fecha de las Eliminatorias.

  • Ecuador 1-0 Argentina
  • Bolivia 1-0 Brasil
  • Venezuela 3-6 Colombia
  • Perú 0-1 Paraguay
  • Chile 0-0 Uruguay

Posiciones

  1. Argentina - 38 (C)
  2. Ecuador - 29 (C)
  3. Colombia - 28 (C)
  4. Uruguay - 28 (C)
  5. Brasil - 28 (C)
  6. Paraguay - 28 (C)
  7. Bolivia - 20 (R)
  8. Venezuela - 18
  9. Perú - 12
  10. Chile - 11

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar