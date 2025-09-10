Batacazo histórico de Bolivia para jugar el repechaje

Las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 llegaron a su final, con una última fecha en lo que lo más destacado estuvo en la clasificación de Bolivia al repechaje, en una definición más que atractiva. Los del altiplano buscarán jugar su cuarta Copa del Mundo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En un Estadio Municipal De El Alto colmado de gente, Bolivia dio el golpe de la fecha al vencer por la mínima diferencia a Brasil, con un tanto de Miguel Terceros, desde el punto penal, el cuál fue cobrado a instancias del VAR y dejó muchísimas dudas.
Pero las miradas no estaban puestas únicamente en El Alto, sino que en Maturín, Venezuela dependía de sí mismo para acceder al repechaje. Pese a que se fue al descanso ganando por 2 a 1, en la segunda mitad, Colombia lo pasó por arriba y lo goleó 6 a 3, dejando a la vinotinto sin posibilidades de jugar el repechaje.
De esta manera, Bolivia se quedó con el séptimo lugar de la tabla de posiciones, para acceder al repechaje pensando en un lugar al Mundial 2026. El único equipo que ya está en esa instancia es Nueva Caledonia, pero la actividad se jugará en el mes de marzo en México.
¿Cómo terminaron las Eliminatorias?
A continuación repasamos los resultados y posiciones de la última fecha de las Eliminatorias.
- Ecuador 1-0 Argentina
- Bolivia 1-0 Brasil
- Venezuela 3-6 Colombia
- Perú 0-1 Paraguay
- Chile 0-0 Uruguay
Posiciones
- Argentina - 38 (C)
- Ecuador - 29 (C)
- Colombia - 28 (C)
- Uruguay - 28 (C)
- Brasil - 28 (C)
- Paraguay - 28 (C)
- Bolivia - 20 (R)
- Venezuela - 18
- Perú - 12
- Chile - 11