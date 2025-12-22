Juvenil de Liverpool fue diagnosticado con cáncer: "Hoy juego el partido más difícil"

Lucca Rodríguez, futbolista de Liverpool de apenas 16 años, fue diagnosticado con cáncer. "Hoy juego el partido más difícil, pero no estoy solo, sigo siendo el mismo pibe con sueños, con fuerza y con la esperanza de que vuelva todo como era antes", escribió.
"Nunca pensé que a los 16 años me iban a decir una palabra como cáncer. Yo solo pensaba en el fútbol, en mi familia, en estudiar y mejorar cada día", escribió Rodríguez en un posteo de Instagram. Contó además que "entré al consultorio y salí con una noticia que me cambió la vida. No entendía todo, pero sentí el peso en el silencio y en la cara de mis viejos".
"Lo más fuerte no fue el diagnóstico, fue verlos a ellos llorar, de verlos siempre fuertes y de golpe quebrados por miedo a todo lo que se viene. Ahí entendí que esto no era solo mío, que esto les duele a esa gente que me rodea y me quiere al igual que a mí".
"Si, tengo miedo. A veces me enojo y otras veces triste, pero también tengo ganas de pelearla como lo hice desde el primer día. El fútbol y mi familia me enseñaron a no rendirme y a levantarme cuando caigo. Hoy juego el partido más difícil, pero no estoy solo, sigo siendo el mismo pibe con sueños, con fuerza y con la esperanza de que vuelva todo como era antes", terminó escribiendo el juvenil.
Campaña de ayuda para Rodríguez
Una vez conocida la noticia, comenzó una campaña para recaudar fondos con el objetivo de costear el tratamiento para Lucca Rodríguez que "son muy costosos".
Por eso se abrió una cuenta de Abitab para quienes quieran colaborar.
- Cuenta de Abitab: 145821
- Número de contacto: 098 979 034