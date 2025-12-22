Juvenil de Liverpool fue diagnosticado con cáncer: "Hoy juego el partido más difícil"

"Si, tengo miedo. A veces me enojo y otras veces triste, pero también tengo ganas de pelearla como lo hice desde el primer día. El fútbol y mi familia me enseñaron a no rendirme y a levantarme cuando caigo. Hoy juego el partido más difícil, pero no estoy solo, sigo siendo el mismo pibe con sueños, con fuerza y con la esperanza de que vuelva todo como era antes", terminó escribiendo el juvenil.

Campaña de ayuda para Rodríguez

Una vez conocida la noticia, comenzó una campaña para recaudar fondos con el objetivo de costear el tratamiento para Lucca Rodríguez que "son muy costosos".

Por eso se abrió una cuenta de Abitab para quienes quieran colaborar.