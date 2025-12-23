Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Tenfield | licitación | fútbol

Igualdad de ofertas

Tenfield igualó dos de los cuatro lotes más importantes en la licitación por derechos del fútbol

La empresa Tenfield apostaría al streaming y la producción audiovisual. Este martes la AUF dará a conocer el anuncio oficial.

Tras el vencimiento del plazo legal este lunes, la empresa Tenfield definió su postura ante la licitación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, decidiendo igualar las ofertas en dos de los cuatro renglones en los que tenía posibilidad de competir.

Aunque la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizará el anuncio oficial de los ganadores este martes, trascendió que la compañía priorizó el control sobre el streaming y la producción audiovisual, dejando el camino libre en otras áreas estratégicas para el período que comenzará tras el vencimiento de su actual contrato el próximo 31 de diciembre.

El nuevo mapa de los derechos del fútbol uruguayo

La decisión de la empresa, que detenta los derechos desde 1999, marca un cambio significativo en el mapa de transmisiones del deporte nacional. Al no haber existido una propuesta global que superara la suma de los lotes individuales, Tenfield quedó inhabilitada para igualar en el sector del cable, segmento donde no había presentado oferta original. En consecuencia, la transmisión por cable quedará bajo la gestión de DirecTV y Torneos a partir de 2026, mientras que los derechos internacionales y de apuestas también quedarían fuera de la órbita de la firma local.

El proceso de apertura del sobre enviado por Tenfield se llevó a cabo el lunes por la noche, luego de una extensa jornada de reuniones del Comité Ejecutivo en la sede de la AUF. Pese a las especulaciones iniciales que sugerían un intento por recuperar la totalidad de los paquetes, la compañía optó por una estrategia selectiva. De confirmarse esta tendencia, Tenfield mantendrá la responsabilidad técnica de la producción y la explotación de las plataformas digitales, pero deberá convivir con nuevos actores en la distribución de las señales.

El impacto económico de esta licitación es histórico para el fútbol uruguayo. Al integrar los ingresos proyectados por los cinco lotes del bloque principal, junto con las ofertas destinadas a competiciones amateurs e infraestructura, la cifra total asciende a 67.547.000 dólares anuales. Este volumen de facturación garantiza una inyección superior a los 270 millones de dólares durante los cuatro años de vigencia del nuevo contrato, lo que redefine el estándar financiero de la industria deportiva local para el próximo ciclo.

