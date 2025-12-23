Tenfield igualó dos de los cuatro lotes más importantes en la licitación por derechos del fútbol

El proceso de apertura del sobre enviado por Tenfield se llevó a cabo el lunes por la noche, luego de una extensa jornada de reuniones del Comité Ejecutivo en la sede de la AUF. Pese a las especulaciones iniciales que sugerían un intento por recuperar la totalidad de los paquetes, la compañía optó por una estrategia selectiva. De confirmarse esta tendencia, Tenfield mantendrá la responsabilidad técnica de la producción y la explotación de las plataformas digitales, pero deberá convivir con nuevos actores en la distribución de las señales.

El impacto económico de esta licitación es histórico para el fútbol uruguayo. Al integrar los ingresos proyectados por los cinco lotes del bloque principal, junto con las ofertas destinadas a competiciones amateurs e infraestructura, la cifra total asciende a 67.547.000 dólares anuales. Este volumen de facturación garantiza una inyección superior a los 270 millones de dólares durante los cuatro años de vigencia del nuevo contrato, lo que redefine el estándar financiero de la industria deportiva local para el próximo ciclo.