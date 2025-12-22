Uruguay tomó distancia de la postura intervencionista contra Venezuela

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue explícito al defender la postura oficial. Rechazó las acusaciones de que la izquierda “toma partido” por el gobierno de Nicolás Maduro y sostuvo que se trata de una estrategia de confrontación política interna. A su juicio, el verdadero peligro es la normalización de salidas militares promovidas desde fuera de la región. “Eso es la vuelta del imperialismo y de la Doctrina Monroe; Uruguay no puede adherir a eso”, afirmó.

Más allá de las diferencias ideológicas, el oficialismo remarca que la posición uruguaya quedó claramente expresada en la intervención de Orsi durante la cumbre: voluntad de colaborar en la restauración pacífica del orden democrático en Venezuela, sin avalar presiones externas ni soluciones armadas. Se trata, subrayan, de una continuidad con una política exterior histórica basada en el multilateralismo, la no intervención y la defensa del derecho internacional.