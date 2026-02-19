Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Juventud de Las Piedras | Guaraní |

Libertadores

Juventud de Las Piedras recibe a Guaraní buscando seguir haciendo historia

El encuentro entre pedrenses y paraguayos, tendrá lugar este jueves a las 19:00 horas en el Parque Viera. Rafael Klein, de Brasil, arbitrará el encuentro.

Juventud de Las Piedras busca seguir haciendo historia.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Luego de haber conseguido una clasificación histórica por penales en Quito, Juventud de Las Piedras volverá a tener actividad esta noche por la Copa Libertadores. El equipo que es dirigido por Sebastián Méndez va a enfrentar en Montevideo al Guaraní de Paraguay.

El partido comenzará a las 19:00 horas en el Parque Viera, y tendrá el arbitraje de Rafael Klein quien estará acompañado por Nailton Souza y Neuza Back por las bandas, y Daiane Muniz como cuarto árbitro. En el VAR estarán Danniel Nobre y Rodrigo Nunes, todos de Brasil.

Para esta noche, Sebsatián Méndez saldría a la cancha con Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Renzo Sánchez; Bruno Larregui y Agustín Alaniz.

Por el lado de Guaraní, el conjunto que es dirigido por Víctor Bernay, jugaría con Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alexando Maidana; Matías López, Luis Martínez, Félix Llano; César Miño, Derlis Rodríguez y Richar Torales.

