Luego de haber conseguido una clasificación histórica por penales en Quito, Juventud de Las Piedras volverá a tener actividad esta noche por la Copa Libertadores. El equipo que es dirigido por Sebastián Méndez va a enfrentar en Montevideo al Guaraní de Paraguay.
Libertadores
Juventud de Las Piedras recibe a Guaraní buscando seguir haciendo historia
El encuentro entre pedrenses y paraguayos, tendrá lugar este jueves a las 19:00 horas en el Parque Viera. Rafael Klein, de Brasil, arbitrará el encuentro.