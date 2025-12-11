Silvera se despidió de Peñarol y apuntó contra los dirigentes por falta de "respuestas"
"Mis ganas de renovar estuvieron presentes durante todo el año, sumado a la insistencia de Diego Aguirre de contar conmigo", afirmó Silvera.
Maxi Silvera apuntó contra la dirigencia de Peñarol.
Suscribite
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
×
Maximiliano Silvera no va a continuar en Peñarol luego de que se termine el contrato con la entidad aurinegra. Este jueves, el futbolista publicó una carta en sus redes sociales, despidiéndose de los hinchas aurinegros y apuntó contra la dirigencia del club.
"Hoy me toca despedirme del club que me permitió vivir estos dos años increíbles, llenos de aprendizaje, logros colectivos e individuales. En el acierto o en el error, siempre traté de defender esta camiseta con mucho profesionalismo, dedicación y respeto, como la historia del club lo demanda", comenzó escribiendo el futbolista.
Silvera aprovechó la carta para desmentir "rotundamente" que haya existido "cualquier tipo de contacto de mi persona con otros clubes antes y durante de las finales, hasta finalizadas las negociaciones con Peñarol". Esto es respecto a los rumores sobre negociaciones con Nacional en las últimas semanas.
"Solo me resta agradecer a los dirigentes que me apoyaron, a los funcionarios del club que siempre estuvieron a mi lado y a mis compañeros en estos dos años, que sin ellos este camino no hubiese sido tan ameno".
"Especialmente, quiero mencionar a Diego Aguirre y su cuerpo técnico, quienes de principio a fin confiaron en mí. Por último, al hincha de Peñarol, de corazón, muchas gracias por su apoyo incondicional durante estos dos años", cerró Silvera.
El contrato con Peñarol y la crítica a la dirigencia
Durante la extensa carta, Maximiliano Silvera apuntó directamente contra las "autoridades" de Peñarol. Afirmó que en enero de 2025 comenzaron a las conversaciones para renovar su contrato, en dónde "me prometieron dicha renovación, o en su defecto, un aumento salarial en lo que restaba de 2025", sin embargo, "esto no fue cumplido por su parte".
El delantero contó que mientras negociaba la renovación con Peñarol, "nunca dejé de entregarme al máximo día a día" y reveló que "durante el período de pases de junio/julio, rechacé ofertas considerables debido a mis ganas de seguir luchando por la obtención de la Copa Libertadores y el Bicampeonato".
"Mis ganas de renovar estuvieron presentes durante todo el año, sumado a la insistencia del Director Técnico de contar conmigo para el proyecto de 2026. Sin embargo, no obtuve respuestas favorables de parte de las autoridades responsables de tomar las decisiones contractuales en Peñarol".
"Después de las finales tuvimos otra instancia de negociación, donde no vi reflejadas las promesas mencionadas, sintiendo así, que este esfuerzo fue unilateral", confirmó el delantero.