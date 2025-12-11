Silvera se despidió de Peñarol y apuntó contra los dirigentes por falta de "respuestas"

"Solo me resta agradecer a los dirigentes que me apoyaron, a los funcionarios del club que siempre estuvieron a mi lado y a mis compañeros en estos dos años, que sin ellos este camino no hubiese sido tan ameno".

"Especialmente, quiero mencionar a Diego Aguirre y su cuerpo técnico, quienes de principio a fin confiaron en mí. Por último, al hincha de Peñarol, de corazón, muchas gracias por su apoyo incondicional durante estos dos años", cerró Silvera.

El contrato con Peñarol y la crítica a la dirigencia

Durante la extensa carta, Maximiliano Silvera apuntó directamente contra las "autoridades" de Peñarol. Afirmó que en enero de 2025 comenzaron a las conversaciones para renovar su contrato, en dónde "me prometieron dicha renovación, o en su defecto, un aumento salarial en lo que restaba de 2025", sin embargo, "esto no fue cumplido por su parte".

El delantero contó que mientras negociaba la renovación con Peñarol, "nunca dejé de entregarme al máximo día a día" y reveló que "durante el período de pases de junio/julio, rechacé ofertas considerables debido a mis ganas de seguir luchando por la obtención de la Copa Libertadores y el Bicampeonato".

"Mis ganas de renovar estuvieron presentes durante todo el año, sumado a la insistencia del Director Técnico de contar conmigo para el proyecto de 2026. Sin embargo, no obtuve respuestas favorables de parte de las autoridades responsables de tomar las decisiones contractuales en Peñarol".

"Después de las finales tuvimos otra instancia de negociación, donde no vi reflejadas las promesas mencionadas, sintiendo así, que este esfuerzo fue unilateral", confirmó el delantero.