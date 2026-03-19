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Deportes Peñarol | AUF | Ruglio

No es tan malo

La AUF le negó el derecho de admisión a Peñarol y Ruglio respondió con ironía

Peñarol había reclamado el derecho de admisión pero la AUF cambia el criterio y les respondió negativamente.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.
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El Club Atlético Peñarol había formalizado ante la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) su decisión de no vender entradas a la parcialidad visitante para el encuentro frente al Club Atlético Cerro, programado para el próximo 21 de marzo en el Estadio Campeón del Siglo.

La medida, fundamentada en la preservación del orden público y la integridad física de los asistentes, surgió como una respuesta directa a los graves incidentes de violencia registrados anteriormente por parte de la hinchada visitante en el feudo aurinegro.

Declaraciones de Ignacio Ruglio

En diálogo con Carve Deportiva, el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, informó que la AUF les dio la negativa ante el pedido. El presidente mirasol dijo que se encuentran evaluando las medidas administrativas tras la negativa de la Asociación de oficializar esta restricción como una norma general:

"No se aprobó el derecho de admisión por parte de la AUF y vamos a ver qué precio le fijamos a Cerro", señaló el mandatario, sugiriendo que el club utilizará los mecanismos reglamentarios a su alcance.

Asimismo, Ruglio destacó un avance positivo para la parcialidad carbonera de cara a futuros compromisos de alto riesgo: "La buena noticia es que la próxima vez que juguemos en el Parque Central, el hincha de Peñarol va a poder ir a la cancha".

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