La bronca de Recoba: "Querían ver sangre hoy"

Y continuó: "Se crea algo, convengamos si nosotros hubiésemos ganado el partido contra libertad, ¿hoy que éramos? Hoy eramos unos fenómenos. ¿Porqué? Porque hubiésemos logrado el tercer objetivo dentro de los cuatro que puede tener un equipo. Los objetivos en el caso nuestro fue, clasificar a la fase de grupos lo hicimos, clasificar a octavos y lo hicimos. Por suerte y por los jugadores logramos 17 puntos y se abrió la posibilidad del Mundial de Clubes. El Campeonato Uruguayo termina en noviembre. Les digo la verdad, sabía que estábamos en una situación que estamos lejos en puntos y se creó algo que la verdad estos días hemos estado hablando con los jugadores, con algún dirigente, con la gerencia deportiva y a mi la verdad, no se a quien le dije que había puesto el cargo a disposición".

Recoba desmintió versiones

Recoba fue a más: "Yo no se lo dije a nadie. Porque a parte no es necesario que yo ponga el cargo a disposición. Yo estoy a disposición de Nacional. Desde el primer día que estoy en el club. El club me abrió las puertas y yo quiero ayudar al club. Después, como digo hay muchas veces que se generan noticias que se retuitean o se dicen y muchas veces las fuentes no tienen sentido. Hoy ganamos un partido que ganamos justamente contra un gran rival. Seguramente van a decir que no era un gran rival o van a decir que Boston no jugó bien. Hay varios equipos que no han jugado bien contra nosotros porque nosotros generamos para mi por ciertos momentos dificultades en el resto de los equipos. Falta mucho, estoy convencido de que estamos por el camino justo. Yo hace 6 meses que estoy dirigiendo. Cuando el club apostó por mi, sabia que en algunos casos podía haber alguna falencia. Pero al mismo tiempo como yo estoy convencido por donde voy, del respeto y del respaldo que tengo de mis jugadores, voy para adelante", dijo Recoba.

"Sean honestos con lo que hemos logrado cosas muy buenas. Después como siempre, la vara en Nacional es donde hay que ganar todos los partidos y esta bien que así sea. Yo me fui enojado cuando perdimos con Libertad. Porque tuvimos una chance linda, pero fue contra Libertad, no contra Táchira. Teníamos que ir, hicimos el gol, tuvimos desatenciones ahí. Después en el segundo tiempo los tratamos de poner dentro del arco y no empatamos. Con aciertos, con muchos errores, con aprendizajes s{i. Te puedo asegurar que estoy contento y super feliz por el grupo que tengo. En el fútbol manda el resultado, hoy si hubiésemos perdido capaz que ni estaba hablando acá. Yo tengo la tranquilidad de que nosotros vamos día a día trabajando y haciendo lo que podemos. Veremos a fin de año si llegamos a lograr todos los objetivos y espero estar yo al frente ni que hablar", cerró.