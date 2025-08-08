Peirano tiene los once para el clásico con Mereles desde el inicio

Nacional buscará este sábado dar el batacazo en el Campeón del Siglo, igualar a Peñarol en el Clausura y ampliar la ventaja en la Tabla Anual y para ello el técnico Pablo Peirano ya tendría definido el once para enfrentar a su tradicional rival. Como lo anunció en conferencia de prensa no habrá grandes variantes, ni de nombres, ni de sistema táctico.
“No hay una idea de cambio. Sí quizás en algunas zonas del campo, como equipo, alguna característica diferente, pero no variar. No he trabajado variantes en el caso del mediocampo en cuanto a cambios de sistema”, dijo en las últimas horas el técnico Pablo Peirano.
Las dudas al comienzo de la semana eran si Peirano se definía por colocar un volante más o mantenía el 4-2-3-1. Y el técnico terminó de definirse en el entrenamiento de este jueves.
Pablo Peirano realizaría una sola modificación y obligada por Juan Cruz de los Santos suspendido por acumulación de 5 tarjetas amarillas. Si bien Lucas Villalba trabajó con normalidad en los últimos entrenamientos, el extremo ocupará un lugar en el banco de suplentes y Peirano le dará la oportunidad a Exequiel Mereles por la banda izquierda.
Las señales del entrenador
El miércoles ya se habían dado señales claras en el ensayo que tuvo lugar en el Gran Parque Central: allí se lo vio a Rómulo Otero por derecha y a Mereles por izquierdas, ambos formando parte del ataque titular.
Así las cosas,a el equipo en principio y de no haber ninguna novedad de último momento con Luiss Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Rómulo Otero, Nicolás López, Exequiel Mereles; y Maximiliano Gómez.
Este será el quinto clásico en lo que va del año. El tricolor ganó 3-1 un amistoso en verano y luego se impuso por 2-1 en la Supercopa, mientras que en el Apertura empataron 1-1 y luego 0-0 en la final del Intermedio.