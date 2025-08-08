Peirano tiene los once para el clásico con Mereles desde el inicio

Pablo Peirano realizaría una sola modificación y obligada por Juan Cruz de los Santos suspendido por acumulación de 5 tarjetas amarillas. Si bien Lucas Villalba trabajó con normalidad en los últimos entrenamientos, el extremo ocupará un lugar en el banco de suplentes y Peirano le dará la oportunidad a Exequiel Mereles por la banda izquierda.

Las señales del entrenador

El miércoles ya se habían dado señales claras en el ensayo que tuvo lugar en el Gran Parque Central: allí se lo vio a Rómulo Otero por derecha y a Mereles por izquierdas, ambos formando parte del ataque titular.

Así las cosas,a el equipo en principio y de no haber ninguna novedad de último momento con Luiss Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Rómulo Otero, Nicolás López, Exequiel Mereles; y Maximiliano Gómez.

Este será el quinto clásico en lo que va del año. El tricolor ganó 3-1 un amistoso en verano y luego se impuso por 2-1 en la Supercopa, mientras que en el Apertura empataron 1-1 y luego 0-0 en la final del Intermedio.