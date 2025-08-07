Nacional: Villalba entrenó sin molestias y Otero no se mueve

A falta de dos días para el partido clásico, Pablo Peirano todavía tiene algunas dudas con respecto al once que para enfrentar a Peñarol. En la conferencia de aprensa realizada por el entrenador, había dicho que Lucas Villalba hasta el momento no había hecho fútbol. Pero en la práctica del jueves, saltó al campo sin ningún tipo de molestia y lo hizo de muy buena manera. Esto hace que entre en la consideración del cuerpo técnico.
Por otra parte la otra duda es, Rómulo Otero o Nicolás Lodeiro desde el arranque. Al parecer y faltando dos prácticas, el venezolano corre con una diferencia a favor frente al sanducero.
El probable once para jugar el clásico por la segunda fecha del Clausura sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millan y Juan Pablo Patiño; Christian Oliva y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Rómulo Otero y Maximiliano Gómez.
¿SE VA AL TAS?
Este miércoles, se dio a conocer el fallo final por los incidentes ocurridos el pasado domingo 6 durante el clásico que disputaron Peñarol y Nacional en el Estadio Centenario por la final del torneo Intermedio.
El Tribunal de Apelaciones, conformado por Alejandro Sobrera, Fernando Aguirre, Álvaro da Silva y Eduardo Decia, decidió, de forma unánime, mantener las sanciones impuestas a ambos clubes.
Nacional fue sancionado con la quita de tres puntos, que se le sacarán en el Torneo Clausura (empezará -3 y se le descontarán de la tabla Anual), y cuatro partidos a puertas cerradas de local.
En comunicación con varios dirigentes, algunos están a favor de ir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés) y otros piensan en que el próximo lunes en directiva se vote a favor o en contra de esa medida.
¿POR QUÉ NACIONAL QUIERE IR AL TAS?
Nacional no pide que no le saquen los tres puntos, lo que si piensa Nacional es que deben ser sacados en la misma competición en la que se registró el incidente. Esto quiere decir, que se los saquen en el Torneo Intermedio del año próximo. Pero el tema pasa, que al ser la final del Intermedio y no suma puntos para la Anual, el Tribunal considera que se tiene que sacar en el próximo campeonato; esto quiere decir que es el que esta en disputa o sea el Torneo Clausura.
Hasta el próximo lunes no sabremos que medida va a tomar Nacional con respecto al fallo. ¿Dependerá del resultado del partido clásico?