Nacional: Villalba entrenó sin molestias y Otero no se mueve

¿SE VA AL TAS?

Este miércoles, se dio a conocer el fallo final por los incidentes ocurridos el pasado domingo 6 durante el clásico que disputaron Peñarol y Nacional en el Estadio Centenario por la final del torneo Intermedio.

El Tribunal de Apelaciones, conformado por Alejandro Sobrera, Fernando Aguirre, Álvaro da Silva y Eduardo Decia, decidió, de forma unánime, mantener las sanciones impuestas a ambos clubes.

Nacional fue sancionado con la quita de tres puntos, que se le sacarán en el Torneo Clausura (empezará -3 y se le descontarán de la tabla Anual), y cuatro partidos a puertas cerradas de local.

En comunicación con varios dirigentes, algunos están a favor de ir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS por sus siglas en francés) y otros piensan en que el próximo lunes en directiva se vote a favor o en contra de esa medida.

¿POR QUÉ NACIONAL QUIERE IR AL TAS?

Nacional no pide que no le saquen los tres puntos, lo que si piensa Nacional es que deben ser sacados en la misma competición en la que se registró el incidente. Esto quiere decir, que se los saquen en el Torneo Intermedio del año próximo. Pero el tema pasa, que al ser la final del Intermedio y no suma puntos para la Anual, el Tribunal considera que se tiene que sacar en el próximo campeonato; esto quiere decir que es el que esta en disputa o sea el Torneo Clausura.

Hasta el próximo lunes no sabremos que medida va a tomar Nacional con respecto al fallo. ¿Dependerá del resultado del partido clásico?