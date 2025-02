Lasarte: "Al equipo le falta fluidez, soltarse más y no ser tan estructurado"

“Creo que va por el tema de la fluidez, que el equipo se sienta más suelto, no tan atenazado, no tan demasiado estructurado. El orden y eso está bueno, pero por momentos tienen que fluir otras cosas que no está fluyendo, y estamos en esa búsqueda”.

"Está claro que no iniciamos como queríamos y eso nos obliga a hacer un esfuerzo extra”, agregó, en referencia al único punto ganado en 6 disputados.

Sobre un posible cambio en el sistema táctico y de jugadores para enfrentar a Progreso, no dio pistas: “Tenemos alguna idea, hemos trabajado con alguna idea y algún matiz, y en función de eso hoy definiremos en la tarea táctica final de la semana y definiremos el once que va a iniciar".

Habló Boggio

Otro que habló en la mañana de este viernes fue la última incorporación tricolor, Luciano Boggio. El volante habló de su adaptación al conjunto tricolor.

"Nunca es fácil llegar y debutar, sea en un clásico o en el partido que sea. Hoy en día son todos son complicados, pero sabemos que tiene un condimento especial el clásico. Yo venía bien, yo me sentía bien y lo manifesté desde el primer día que llegué. Obviamente del dicho al hecho hay bastantes cosas y bueno por suerte salió todo bien. Como dije, la tranquilidad que me brindaron los compañeros como el cuerpo técnico tiene mucho que ver. No solo con el rendimiento, sino que hay mucha cosa de tras", dijo el volante de muy buen partido clásico.

Boggio fue consultado en que lugar del campo se siente más cómodo y fue contundente: "Donde más cómodo me siento es como interno, básicamente como jugué el otro día. Pero bueno los partidos se dan. Me parece que en el partido del otro día, Peñarol se cerró mucho en el primer tiempo. Había poco espacio, era difícil poner esa pelota ahí. Jugadores con mi característica se nos hace complicado. A veces queremos bajar a buscar la pelota. El otro día me quedó más cómodo jugar de doble 5", sentenció Boggio.