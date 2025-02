Lasarte autocrítico: "El equipo tuvo otra vez oscilaciones y eso es peligroso"

"Una victoria trabajada, muy trabajada. Quizás en algún aspecto del partido, sin quitarle mérito al rival, ademas se lo dije a Jadson Viera al final, hicieron un partido bárbaro, pero nosotros hubo momentos del partido en los que estuvimos en el debe. El equipo tuvo otra vez oscilaciones, y eso es peligroso, no nos puede pasar. Por suerte pudimos revertir ese tema y obtener los tres puntos", dijo el entrenador.

"Hay cuestiones básicas en el fútbol, más rudimentarias, y en esas no podés fallar. Nosotros hoy en algún momento del partido concedimos y no se puede conceder. Cualquiera te hace partido, no quiero ser irrespetuoso con Boston, incluso con suplentes, hicieron un partido bárbaro, nos generaron dificultades. Nos demandó un gran esfuerzo físico, porque cuando la mente no está clara, por lo menos hay que correr".

Y continuó: "Fue diferente al partido de Torque, veníamos de ganar los dos clásicos, se había hablado mucho. A mí no me gusta eso, me gusta mantener la tranquilidad, ni mucho halago ni mucha crítica. Esta semana también veníamos de una buena victoria, y la sensación que teníamos era buenísima, habíamos entrenado muy bien en la semana. Y la verdad, no lo pudimos repetir", aseguró.

"Hoy repitió el equipo, pero en esto nadie tiene el lugar comprado, esto es semana a semana, hay que trabajar y mostrar su mejor versión. Otero, Vargas, Mauricio y Bruno habían estado muy bien, y nos daba la sensación de ver si ellos podían revertir un poco el tema", finalizó.