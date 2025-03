¿Lasarte cuenta con el apoyo de la directiva de Nacional?

El miércoles Nacional vista a Liverpool en un partido más que difícil. Si Nacional quiere salir campeón no puede dejar más puntos en este campeonato.

"No fluyó"

Luego del partido Martin Lasarte, el director técnico tricolor, habló sobre el encuentro frente al pata blanca.

"Tengo la sensación de que en el primer tiempo no fluyó aquello que habíamos trabajado, incluso en el primer tiempo con tra el propio Racing, no pudimos ejercer ese juego que era más por dentro, no lo pudimos hacer, no tuvimos la pericia o precisión o la velocidad para hacerlo", dijo Lasarte.

"También hay que destacar el buen trabajo defensivo del rival. Para la segunda parte intentamos modificar, jugar más por afuera. El equipo se vio más cómodo en ese trayecto de partido. Incluso el acompañamiento de algunos cambios más durante el transcurso del segundo tiempo, dotó al equipo de mayores posibilidades. Lamentablemente la pericia defensiva, el buen accionar del arquero, y algún defecto que cometimos nos impidió la victoria. No sé si hubiera sido justa, pero hicimos todo por intentar conseguirla".

"Rómulo entró por ‘Jere’ Recoba que tenía tarjeta, no sabíamos si íbamos a poner primero a Arady o a Petit, pero sabíamos que los íbamos a poner. Lo que le planteamos a Rómulo fue que juegue por izquierda, hacia el medio, mientras estuviera por banda, y después cuando entró Bruno Arady que pasara adentro. Él ha jugado su último campeonato en Brasil siempre por fuera, más allá de que va hacia adentro. Nosotros tenemos la sensación de que es más por dentro, pero tenemos muchos jugadores ahí. Nuestra responsabilidad es elegir al que está mejor, al que tenga un mejor momento. Que hoy Rómulo haya dado lo que se fue a buscar de él, lógicamente es auspicioso"

¿Qué pasará el miércoles?

Sobre el partido del próximo miércoles, Lasarte fue contundente: "Dadas las circunstancias en las que arrancó el torneo, para nosotros son todas finales. La del miércoles es una más"-

¿Siente el apoyo de la directiva? "A mí nadie me dijo nada. ¿Cómo viene el apoyo? ¿Viene vía mail? No sé, yo que sé, nadie me dijo nada. Yo voy a seguir, pero no estoy encadenado. Yo vengo por Nacional, laburo por Nacional, dejé un montón de cosas por el camino, estaba tranquilo en mi casa, me encantó el desafío, estoy acá, la estoy peleando. El año pasado hicimos un campeonato bárbaro y no conseguimos nada. Ahora la estamos peleando, estamos ahí, qué sé yo. Yo creo que vamos a encontrar el equipo que deseamos, un equipo competitivo, que defienda mejor de lo que está defendiendo, que no fluctúe tanto en el tema del goleo, que sea capaz de generar más ocasiones. Yo estoy tranquilo. Me preocupan otras cosas más que eso" .