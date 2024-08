Lasarte: el fútbol "no es como queremos que sea, sino (con Nacional) siempre seríamos campeones"

Pero de un momento al otro, River se adueñó de la pelota, atacó por la banda derecha e hizo estragos. El primer tiempo terminò 2 a 1 a favor del local y viendo todo lo que se había jugado en el primer tiempo, había sido un resultado adecuado a lo que habían sido los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, Lasarte metió mano en el equipo hizo ingresar al Diente López y a Diego Polenta, y sacó a Diego Zabala y Leandro Lozano. Nacional sin mucha idea, pero sin con muchas ganas, fue por el empate y lo consiguió luego de un penal bien cobrado sobre Sebastián Coates qué lo convirtió el Diente.

Cuando todo parecía que se iba a ir en empate, un gran contragolpe del darsenero al minuto 94 hizo que Joaquín Zeballos convirtiera el 3 a 2, pero la alegría le duró poco. Luego de un tiro de esquina, una jugada sucia, rebote en el palo, la pelota le quedó servida al Ojito Rodríguez qué convirtió su primer gol oficial con la camiseta de Nacional y sentencio el 3a3 final.

La opinión de Lasarte

Luego del partido, Martín Lasarte conversó un poco con los medios y declaró lo siguiente.

Consultado por la pérdida de puntos de Peñarol, Lasarte contestó: "Yo tengo que hablar de lo de nosotros, de lo que vinimos a buscar. Malas sensaciones con el trámite. No termina siendo tan malo, fue un partido complicado, empezamos muy bien, y después perdimos la energía positiva con la que vinimos, empezamos a cometer errores, nos empezamos a enloquecer, se notó el desgaste físico en algunos jugadores a lo largo del partido, luego alguna fatalidad también, es fútbol"

"Los que no jugaron, Sanabria, Castro, Jeremía Recoba. Iban a jugar y no pudieron jugar. Sanabria y Castro con temitas musculares. Hoy estaban mejor, pero no daba para arriesgar. Jeremía tuvo una pequeña torcedura, hoy también estaba un poquito mejor pero era una temeridad usarlo"

Por qué Nacional no pudo ganar

"Nosotros vinimos a buscar ganar, y no lo conseguimos. Pero el fútbol es fútbol, no es como queremos que sea, sino siempre seríamos campeones, haríamos cuatro goles todos los partidos. No es así el fútbol. Es apasionante, es lindo por eso, hay alternativas, los demás juegan, hay alternancia. Hoy una cancha preciosa, al lado de otras tan malas que hay. El rival nos plantó pelea. Pudimos ganar, pudimos perder, terminó en tablas. Hay que seguir".